"อังคณา–สุณัย" ร้อง ผบ.ตร.ขอคุ้มครอง อ้างถูกขู่ฆ่าเอาชีวิต โวยแค่ตั้งคำถามตามสิทธิ แต่ถูกกล่าวหาไม่รักชาติ

"อังคณา–สุณัย" ร้อง ผบ.ตร.ขอคุ้มครอง อ้างถูกขู่ฆ่าเอาชีวิต ย้ำไม่หวั่น เดินหน้าปกป้องสิทธิมนุษยชนต่อ
วันนี้ (18 ต.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นางอังคณา นีละไพจิตร สมาชิกวุฒิสภา และอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยนายสุณัย ผาสุข นักวิจัยอาวุโสจากองค์การฮิวแมนไรท์วอทช์ เข้ายื่นหนังสือต่อ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ขอให้ดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและครอบครัว หลังทั้งคู่ถูกคุกคามและขู่เอาชีวิตผ่านสื่อออนไลน์
นางอังคณาเปิดเผยว่า หลังจากออกแสดงความคิดเห็นในรายการต่าง ๆ ตั้งคำถามถึงการให้เอกชนเข้าไปดำเนินการในพื้นที่กฎอัยการศึก กลับถูกโจมตีอย่างรุนแรง โดยเฉพาะจากกลุ่มแฟนคลับของ “กัน จอมพลัง” จนถึงขั้นมีการโทรศัพท์มาข่มขู่ด้วยถ้อยคำหยาบคาย ทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
“ดิฉันเพียงตั้งคำถามต่อรัฐบาลตามสิทธิขั้นพื้นฐาน แต่กลับถูกกล่าวหาว่าไม่รักชาติ ทั้งที่เราสามารถเห็นต่างได้โดยไม่ต้องคุกคามกัน ปัจจุบันสถานการณ์เกินกว่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไปแล้ว จึงจำเป็นต้องขอความคุ้มครอง” นางอังคณากล่าว
นางอังคณา ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. ที่ผ่านมา ผบ.ตร.ได้สั่งจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบดูแลความปลอดภัยที่บ้านพักตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมยืนยันว่าจะยังคงทำหน้าที่นักสิทธิมนุษยชนต่อไป แม้จะถูกคุกคาม พร้อมเรียกร้องให้รัฐให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และจำเป็นต่อภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีโลก
“ดิฉันและคุณสุณัยเป็นคนไทย และรักชาติไม่ต่างจากใคร สิ่งที่ทำก็เพื่อให้ประเทศไทยยืนอย่างสง่างามบนเวทีสากล” นางอังคณากล่าว
ด้านนายสุณัย ผาสุข เปิดเผยว่า แม้ตนจะยังไม่ได้รับการดูแลจากตำรวจเหมือนนางอังคณา แต่ก็เผชิญการคุกคามรุนแรงเช่นกัน โดยถูกขู่ฆ่าผ่านโซเชียลมีเดีย หลังแสดงความคิดเห็นในเชิงตรวจสอบรัฐบาล โดยยืนยันว่าทุกการวิพากษ์วิจารณ์ตั้งอยู่บนหลักฐานและข้อมูล ไม่ใช่ความรู้สึกส่วนตัว
“การหวังดีต่อประเทศกลับกลายเป็นเหตุให้ถูกล่าแม่มด มีแม้กระทั่งดาราบางคนพูดในรายการว่าจะเอารถคูโบต้าเหยียบคุณอังคณาให้ไส้ไหล อยากถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าทำไมถึงปล่อยให้เกิดการข่มขู่รุนแรงเช่นนี้โดยไม่ดำเนินการ” นายสุณัยกล่าว
ส่วนจะมีการปรับปรุงการแสดงท่าทีในการวิพากษ์วิจารณ์ต่อสถานการณ์ของประเทศ หรือไม่ นางอังคณา กล่าวว่า ไม่ใช่หน้าที่ของตน แต่เป็นหน้าที่ของรัฐบาล ที่จะต้องสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคม ซึ่งท้ายที่สุดไม่ว่าจะเป็นกันจอมพลัง หรือนายกรัฐมนตรี และ ผบ.ตร. หากถูกละเมิดสิทธิ์ ตนและนายสุณัย ก็พร้อมออกมาพูดและปกป้องสิทธิ เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมและยุติการละเมิดเหล่านี้