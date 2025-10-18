ป.ป.ส. บุกผับดังราชปรารภ รวบนักค้าชาวไนจีเรีย มั่วสุมปาร์ตี้โคเคน–แก๊สหัวเราะ

MGR Online - เลขาธิการ ป.ป.ส. สนธิหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจค้นผับย่านราชปรารภ ทลายแหล่งปาร์ตี้ยาเสพติด ตามข้อร้องเรียนสายด่วน 1386 “ท่านแจ้ง เราจับ”
วันนี้ (18 ต.ค.) เวลาประมาณ 05.00 น. พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) นำทีม “หน่วยอินทรีย์ 19-69” พร้อม เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. สนธิกำลังร่วมกับ สำนักงานเขตราชเทวี เจ้าหน้าที่ทหารจากหลายหน่วยงาน กองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สน.ดินแดง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมกว่า 100 นาย เข้าตรวจสอบภายในสถานบันเทิงชื่อดังย่านราชปรารภ พบนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก โดยเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตรวจหาสารเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่นภายในพื้นที่
พ.ต.ต.สุริยา เปิดเผยว่า กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน ป.ป.ส. 1386 เกี่ยวกับสถานบริการดังกล่าว ซึ่งเปิดให้บริการจนถึงเวลา 07.00 น. ทุกวัน ภายในร้านมีดีเจ เปิดเพลงและจัดปาร์ตี้ โดยมีกลุ่มมาเฟียชาวผิวสีลักลอบจำหน่ายยาเสพติดประเภทไอซ์และโคเคนให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ดำเนินการสืบสวนกว่า 2 เดือน และจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ทราบว่า มีชายชาวผิวสี และหญิงชาวไทย (ภรรยา) มีพฤติการณ์ลักลอบนำยาเสพติดประเภทโคเคนมาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวภายในร้าน เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอนุมัติหมายจับบุคคลดังกล่าว
พ.ต.ต.สุริยา เผยว่า สำหรับผลปฏิบัติการสามารถจับกุมนักค้าชาวไนจีเรีย 1 ราย พร้อมของกลาง ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคเคน) น้ำหนักประมาณ 12 กรัม รวมทั้ง ยังจับกุมพนักงานร้าน 2 ราย พร้อมกลาง ไอซ์ 2 ถุง (ประมาณ 2 จี) โคเคน 1 ถุง (ประมาณ 1 ก้อน) ในข้อหา "ร่วมกันครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 1 และ 2 อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า" ส่วนผลตรวจปัสสาวะผู้ต้องสงสัยทั้งหมด 127 คน พบผลเป็นบวก 22 คน ชาวไทย 11 คน ชาวต่างชาติ 11 คน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบของกลางเพิ่มเติมภายในพื้นที่เป็นยาเสพติดประเภท 2 (โคเคน) และถุงซิปล็อกใช้แล้ว , ยาเสพติดประเภท 1 (ไอซ์) จำนวน 2 ห่อ ในห้องน้ำชาย และ ลูกโป่งแก๊สหัวเราะจำนวนมาก พร้อมทั้ง ตรวจยึดทรัพย์สินจำนวน 1 รายการ ได้แก่ รถยนต์ ซูซูกิ สวิฟ สีดำ โดยเจ้าหน้าที่จะส่งตัวผู้เสพเข้ารับการบำบัดและดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย
พ.ต.ต.สุริยา เผยอีกว่า สำหรับผู้ต้องหาชาวไทยจะส่งต่อให้ สน.ดินแดง ดำเนินการตามขั้นตอน ก่อนส่งเข้ารับการบำบัดที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขดินแดง (ศูนย์ 4) รวมถึง ผู้ต้องหาชาวต่างชาติ เตรียมดำเนินคดีในข้อหา เสพยาเสพติด ที่ สน.ดินแดง ก่อนส่งต่อให้ ตม. เพื่อดำเนินการ ผลักดันออกนอกประเทศ ทั้งนี้ สำนักงานเขตราชเทวี ดำเนินการต่อสถานประกอบการโดยแจ้งผู้จัดการร้าน ประเด็นประกอบกิจการอาหารและแสดงดนตรีโดยไม่ได้รับอนุญาติ และเป็นแหล่งมั่วสุม เปิดเกินเวลา
“เราจะไม่ยอมให้กลุ่มแก๊งมาเฟียต่างชาติหรือผู้มีอิทธิพลเหนือกฎหมายไทย และจะไม่ยอมให้สังคมโลกมองประเทศไทยเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดของนักท่องเที่ยวอีกต่อไป พร้อมขอฝากเตือนผู้ประกอบการสถานบันเทิงทุกแห่ง ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย” เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าว