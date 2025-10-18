รวบคาคอนโดหรูกลางกรุง! "เผือก สระเพลง" หัวหน้าแก๊งค้ายานรกรายใหญ่เมืองคอน

ตำรวจกองปราบบุกรวบ "เผือกสระเพลง" หัวโจกค้ายานรกรายใหญ่เมืองคอน ขณะหนีซุกคอนโดหรูกลางกรุง คอยบัญชาการกระจายยาในพื้นที่
วันนี้ (18 ต.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุปผาสุวรรณ ผบก.ป.สั่งการ พ.ต.อ.ภัทราวุธ อ่อนช่วย ผกก.5 บก.ป.พ.ต.ท.ธีระพงษ์ คงเขียว สว.กก.5 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายสุริยะหรือ"เผือกสระเพลง"อายุ 37 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดปากพนัง ที่ 12/2568 ลงวันที่ 27 ม.ค.68 ข้อหา “สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด ฯและร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า และการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนฯ ” และหมายจับศาลจังหวัดปากพนัง ที่ 2/2568 ลงวันที่ 15 ม.ค.68 ข้อหาเดียวกัน ได้ที่ คอนโดหรูแห่งหนึ่ง ถ.กำแพงเพชร 6 ซอย 5 แยก 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดปฏิบัติการสืบสวนขยายผลเครือข่ายนายสุริยะ หรือเผือกสระเพลง หัวหน้าขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติต่อเนื่องอำเภอเชียรใหญ่ โดยวางแผนติดต่อสั่งซื้อยาไอซ์จำนวน 1 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 230,000 บาท โดยนายสุริยะ ตกลงจำหน่ายและสั่งให้นายวิมลชัย เป็นผู้นำของกลางไปส่งให้ เมื่อถึงเวลานัดหมายบริเวณ สี่แยกบ่อล้อ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่านำยาไอซ์ 1 กิโลกรัม ไปวางไว้ที่โคนเสาป้ายห้ามจอด ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบรถของ นายวิมลชัย อยู่บริเวณใกล้เคียง จึงแสดงตัวตรวจค้นและจับกุมได้พร้อมยาไอซ์จำนวน1 กิโลกรัม
จากการขยายผลตรวจค้นเพิ่มเติมพบยาบ้าอีก 1,200 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในบ้านพักของ นายวิมลชัย โดย นายวิมลชัย ให้การรับสารภาพว่าได้รับยาไอซ์จาก นายสุริยะ ผู้ต้องหารายนี้เพื่อนำไปส่งให้ลูกค้า เจ้าหน้าที่จึงขยายผลทลายเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง กระทั่งเมื่อเดือน พ.ย.67 สามารถจับกุม นายจรวย ได้พร้อมของกลางยาบ้า 65,658 เม็ด, ยาไอซ์ 7.5 กิโลกรัม และยาอี 1,110 เม็ด สอบสวนพบเชื่อมโยงกับ นายสุริยะ ซึ่งมีพฤติการณ์เป็นผู้สั่งการกระจายยาในหลายพื้นที่ของ จ.นครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง หลังเกิดเหตุนายสุริยะ ได้หลบหนีออกจากพื้นที่ กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.ป. สืบทราบว่าล่าสุดนายสุริยะ ไปหนีกบดานเช่าคอนโดหรูอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และยังทำหน้าที่สั่งกระจายยาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง จึงนำกำลังเข้าจับกุมดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การการปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เฉลิมพระเกียรติ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป