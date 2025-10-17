“ดร.แก้ว” นำทีม กต.ตร. ร่วมรำลึกวันตำรวจแห่งชาติ ทำบุญใหญ่-มอบทุน สร้างขวัญกำลังใจครอบครัวตำรวจ สภ.รัตนาธิเบศร์

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568 เนื่องในโอกาส “วันตำรวจแห่งชาติ” ซึ่งตรงกับวันที่ 17 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อรำลึกถึงความเสียสละของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี นำโดย พ.ต.อ.พิสุทธิ์ จันทรสุวรรณ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจทุกสายงาน และ ดร.ปรเมศร์ ชัยพัชรกุลพงษ์ หรือ ดร.แก้ว ประธาน กต.ตร.สภ.รัตนาธิเบศร์ พร้อมคณะ ได้ร่วมประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถานี เพื่อความเป็นสิริมงคลและน้อมรำลึกถึงผู้มีคุณูปการต่อองค์กรตำรวจ
ภายในพิธีมีการเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญาณตนของข้าราชการตำรวจต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อยึดมั่นในอุดมการณ์ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างมั่นคง
ต่อมาเวลา 10.00 น. พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนทบุรี ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีสงฆ์ โดยมีการทำบุญเลี้ยงพระเพลครั้งใหญ่เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ข้าราชการตำรวจที่ล่วงลับ และเสริมสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก พระเทพวชิรนันทาภรณ์ (ไสว สุขวโร ป.ธ.4) เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ในโอกาสเดียวกัน ดร.ปรเมศร์ หรือ ดร.แก้ว พร้อมคณะ กต.ตร.สภ.รัตนาธิเบศร์ ได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานข้าราชการตำรวจในสังกัด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวตำรวจ และเป็นสัญลักษณ์แห่งการสืบสานเจตนารมณ์ของผู้เสียสละเพื่อแผ่นดิน
ทั้งนี้ ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก “ถั่วแระ เชิญยิ้ม” ศิลปินตลกชื่อดัง พร้อมด้วยคณะศิลปินร่วมจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีเพื่อร่วมแสดงความเคารพและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งสร้างบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง ท่ามกลางความศรัทธาและความสามัคคีของทุกภาคส่วน
บรรยากาศตลอดพิธีเป็นไปด้วยความอบอุ่น ข้าราชการตำรวจทุกนายร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พร้อมร่วมแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในเกียรติของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างเต็มเปี่ยม