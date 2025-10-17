ป.ป.ส. ค้นโรงงานเคมีสมุทรปราการ อายัดสารเคมีกว่า 20 ตัน สกัดต้นทางยาเสพติด

MGR Online - เลขาฯ ป.ป.ส. ลุยตรวจโรงงานเคมีสมุทรปราการ “NO Chemical No Drugs” อายัดสารเคมีกว่า 20 ตัน ตัดวงจรยาเสพติด ย้ำผู้ประกอบการต้องทำตามระเบียบ
วันนี้ (17 ต.ค.) พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. นำทีมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโรงงานสารเคมีแห่งหนึ่งใน จ.สมุทรปราการ ภายใต้นโยบายเชิงรุก “NO Chemical No Drugs” เพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำสารเคมีอุตสาหกรรมไปใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติด โดยจากการตรวจสอบพบว่า โรงงานดังกล่าว ไม่ได้รายงานการนำเข้าและส่งออกสารเคมีควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด เจ้าหน้าที่จึงอายัด โซเดียมคาร์บอเนต จำนวนกว่า 19 ตัน (474 กระสอบ) และ แอมโมเนียมคลอไรด์ จำนวนกว่า 4 ตัน (185 กระสอบ) ไว้เป็นเวลา 30 วัน เพื่อให้บริษัทนำเอกสารหลักฐานมาชี้แจง
พ.ต.ต.สุริยา เปิดเผยว่า ข้อมูลการสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ส. พบว่าบริษัทดังกล่าวมีการ รับซื้อเคมีภัณฑ์ทั้งสองชนิดจากบริษัทภายในประเทศ เพื่อนำไปส่งออกต่อไปยังประเทศเมียนมา แต่ไม่ได้มีการรายงานการดำเนินการดังกล่าวต่อสำนักงาน ป.ป.ส. ผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ส. ตามที่กฎหมายว่าด้วยสารเคมีควบคุมกำหนดไว้
พ.ต.ต.สุริยา เผยว่า การกระทำในลักษณะนี้ถือเป็นการละเมิดกฎหมาย และมีความเสี่ยงอย่างยิ่งที่สารเคมีเหล่านี้จะถูกนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในกระบวนการผลิตยาเสพติดในต่างประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสำคัญในภูมิภาค
“แม้สารเคมีทั้งสองชนิดจะไม่ใช่สารตั้งต้นโดยตรง แต่เป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตยาเสพติดให้โทษ เช่น ไอซ์ มอร์ฟีน และฝิ่น การไม่รายงานการนำเข้าและส่งออกเท่ากับเปิดช่องให้ขบวนการค้ายาเสพติดเข้าถึงสารเคมีได้ง่ายขึ้น ซึ่ง ป.ป.ส. จะไม่ยอมให้เกิดขึ้น” เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าว
พ.ต.ต.สุริยา ระบุเพิ่มเติมว่า การตรวจสอบครั้งนี้อาศัยอำนาจตาม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2559 และ ประกาศกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2559 ซึ่งกำหนดให้สารเคมีบางชนิดเป็นสารเคมีควบคุม ผู้ประกอบการที่ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือขนย้าย ต้องแจ้งข้อมูลต่อสำนักงาน ป.ป.ส. ทุกครั้งก่อนดำเนินการ หากบริษัทไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าดำเนินการโดยสุจริต จะถือเป็น “ธุรกรรมต้องสงสัย” และเลขาธิการ ป.ป.ส. อาจมีคำสั่งให้ทำลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรต่อไป
“การลงพื้นที่ครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการบังคับใช้กฎหมาย แต่ยังมุ่งสร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สารเคมีควบคุมทุกชนิดต้องมีระบบรายงานที่โปร่งใส เพื่อป้องกันไม่ให้รั่วไหลไปยังขบวนการผลิตยาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้าน”
พ.ต.ต.สุริยา กล่าวทิ้งท้าย พร้อมย้ำให้ผู้ประกอบการทุกแห่งที่ครอบครองหรือค้าขายสารเคมีควบคุม ปฏิบัติตามระเบียบการแจ้งข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อร่วมกัน “ตัดวงจรยาเสพติดตั้งแต่ต้นทาง” อย่างยั่งยืน หากผู้ประกอบการมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับข้อกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถโทรมาได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร 1386 ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด