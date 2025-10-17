รมว.ยธ. แจง คณะทำงานนายกฯ ปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ จ่อหารือปมข้อมูลตั้งฐานในตึกเอกชน

MGR Online - รมว.ยุติธรรม เผย เตรียมประชุมคณะทำงานนายกฯ ปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ พบข้อมูลบริษัทเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ ตั้งสำนักงานในตึกเอกชน ประเทศไทย
จากกรณี กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา ยื่นฟ้อง นายเฉิน จื้อ (CHEN ZHI) หรือ วินเซนต์ (Vincent) ผู้ก่อตั้งกลุ่มปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และความผิดฐานฟอกเงินและใช้มาตรการริบทรัพย์ทางแพ่ง ในการยึดทรัพย์ รวมทั้ง คริปโทเคอร์เรนซี มูลค่าทรัพย์สินโดยประมาณ 4.9 แสนล้านบาท รวมทั้ง สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (Office of Foreign Assets Control: OFAC) ออกมาตรการลงโทษทางการเงินกับบุคคลและบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว นอกจากนี้ รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ยึดอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรรมดังกล่าวมูลค่ากว่า 4 พันล้านบาท
ทั้งนี้ มีการตรวจสอบพบเว็บไซต์ที่มีโลโก้และชื่อเดียวกับ กลุ่มปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป ที่ระบุว่ากลุ่มบริษัทดังกล่าวเข้ามาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งในไทยด้วยเช่นกัน โดยเป็นของ บจก.ปรินซ์ อินเตอร์เนชันแนล คอมพานี (Prince International) ในกรุงลอนดอน บริษัทแห่งนี้มีสำนักงานอยู่ในกรุงไทเปของไต้หวัน กรุงเทพมหานคร กรุงลอนดอน รวมถึงกรุงพนมเปญของกัมพูชา โดยมีพอร์ตการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศพื้นที่มากกว่า 3.6 ล้าน ตร.ม. และมีพื้นที่พัฒนากว่า 5 ล้าน ตร.ม. ไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียม คลับ ศูนย์การค้า ไปจนถึงสำนักงาน โรงแรม วิลลา หรือเกาะต่างๆ นอกจากนี้ ในเว็บไซต์ใช้ชื่อบริษัทว่าไต้หวัน ปรินซ์ เรียล เอทสเตท อินเวสเมนท์ (Taiwan Prince Real Estate Investment) ที่ระบุเบอร์โทรศัพท์ขึ้นต้นรหัสในไต้หวัน และอ้างว่าบริษัทลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในบางโครงการของ บมจ.ริชี่เพลส 2002, บมจ.แสนสิริ และ บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน
วันนี้ (17 ต.ค.) ที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยกรณีดังกล่าว ว่า ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูล แต่หลังจากนี้ เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบให้ชัดเจนว่ากรณีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกันหรือไม่ โดยในวันที่ 20 ต.ค.68 คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์และคอลเซนเตอร์ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นจะประชุมนัดแรกในช่วงบ่าย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือ
ขณะที่ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ระบุว่า หลังปรากฎข่าว เบื้องต้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการตรวจสอบเชิงลึก รวมถึงหาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แต่ขอเวลาให้ตำรวจทำงาน