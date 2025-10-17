ทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ โยงเบาะแสสินบน "ไชยชนก" 40 ล้านบาท

MGR Online - รมว.ยธ. ร่วม ดีอี-ตำรวจไซเบอร์-ดีเอสไอ แถลงจับกุมเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ จากเบาะแสสินบน 40 ล้านบาท เงินสะพัดกว่า 17,200 ล้านต่อปี
วันนี้ (17 ต.ค.) เวลา 14.00 น. ที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายพชร อนันตศิลป์ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม , น.ส.สุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม , พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) , พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รอง จตช. ในฐานะ รอง ผอ.ศปอส.ตร. และ พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. ร่วมแถลงข่าว เปิดปฏิบัติการทลายเว็บพนันออนไลน์
พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า จากกรณีที่นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ให้ข้อมูลและแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิดให้ทราบ กระทรวงยุติธรรม โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ได้ร่วมมือกันทำงานสืบสวนสอบสวนในทางลับ และสามารถจับกุมผู้กระทำความผิด ซึ่งมีการกระทำเป็นเครือข่ายในหลายพื้นที่ หลายจังหวัดของประเทศไทย โดยข้อมูลเบื้องต้น พบมีการเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายนอกประเทศ ทั้งเครือข่ายผู้กระทำความผิดที่เป็นคนไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้ ดีเอสไอ ร่วม ตร.ไซเบอร์ ลุยจับหลายเครือข่ายใหญ่ เงินหมุนเวียนรวมกันกว่า 17,200 ล้านต่อปี ผู้ต้องหา 52 ราย
ด้าน พล.ต.ท.สุรพล เผยว่า ในส่วนกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สอท.) ได้ดำเนินการจับกุมเว็บไซต์พนันออนไลน์ พร้อมผู้ต้องหาตามหมายจับ 49 ราย เงินหมุนเวียนกว่า 15,200 ล้านบาทต่อปี ดังนี้ 1.เครือข่าย “APP.789HENG” เงินหมุนเวียนกว่า 14,400 ล้านบาทต่อปี จากเครือข่ายพนันออนไลน์รายใหญ่ เว็บไซต์ “app.789heng.xyz” คาดว่าทำเงินไปแล้วไม่ต่ำกว่า 40,000 ล้านบาท ได้ตรวจค้นทั้งในพื้นที่ เชียงใหม่, สระแก้ว, จันทบุรี และชลบุรี พร้อมกันทั้งหมด 11 จุด จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ 15 ราย
พล.ต.ท.สุรพล เผยอีกว่า 2.เครือข่าย “SEXYBACCARAT4” เงินหมุนเวียนกว่า 600 ล้านบาทต่อปี จากเว็บไซต์ “sexybaccarat4 .com” ค้นเป้าหมายทั้งในพื้นที่ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดพร้อมกัน ทั้งหมด 4 จุด จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ทั้งหมด 8 ราย 3.เครือข่าย “หวยริช” หรือ “HUAYRICH” เงินหมุนเวียนกว่า 120 ล้านบาทต่อปี จากเว็บไซต์พนันออนไลน์ “หวยริช .news” หรือ “huayrich.vvipbx .com” ในพื้นที่ จ.เชียงราย ค้นเป้าหมายในพื้นที่ จ.เชียงราย 2 จุด จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ 3 ราย
พล.ต.ท.สุรพล เผยต่อว่า 4.เครือข่าย MUNGME168 เงินหมุนเวียนกว่า 70 ล้านบาทต่อปี จากเว็บไซต์พนันออนไลน์ เครือข่าย “mungme168” จับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย 5.เครือข่ายกดเงินบัญชีม้าส่งเจ้าของเว็บพนัน จากเว็บไซต์พนันออนไลน์เครือข่ายต่างๆ อาทิ BACCARAT, GAME16, SEXXYBACCARAT, GOATHUB มีเงินหมุนเวียนระดับหลักร้อยล้าน ตรวจค้น 1 จุด จับกุมผู้ต้องหา 2 ราย และ 6.คดีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ 16 ราย
ขณะที่ พ.ต.ต.ยุทธนา ระบุว่า ตามนโยบายข้อสั่งการปราบปรามกวดขันจับกุมเครือข่ายการพนันออนไลน์ทุกรูปแบบ สำหรับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สามารถจับกุมเครือข่าย gts89.com และ gtb89.com เงินหมุนเวียนกว่า 2,000 ล้านบาท จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ จำนวน 3 ราย นอกจากนี้ได้ใช้มาตรการกฎหมายฟอกเงินอีกด้วย
ผู้สื่อข่าวถามว่าการจับกุมทั้ง 6 เว็บไซต์ในครั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับปมสินบน 40 ล้านบาท ของนายไชยชนก เพื่อแลกกับการไม่ให้ปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์ และพนันออนไลน์หรือไม่ ด้านพล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวอยู่ในกระบวนการที่กองปราบปรามกำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนว่าเชื่อมโยงกับสินบน 40 ล้านบาทอย่างไร มีบางส่วนที่เส้นทางการเงินเชื่อมโยงกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนและสำนวนไม่สามารถเปิดเผยได้ ส่วนจะไปถึงหรือไม่ต้องขยายผล ซึ่ง นายไชยชนก เดินทางไปแจ้งความกองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ดำเนินการแล้ว
ด้าน พล.ต.ท.สุรพล กล่าวเพิ่มเติมว่า การจับกุมทั้ง 6 เว็บไซด์นี้ ยืนยันว่าจะดำเนินการขยายผลให้มากที่สุด เบื้องต้นได้ดำเนินการจับกุมตามการแจ้งเบาะแสของรมว.ดีอีเอส ทั้งผู้ถือบัญชีม้า ผู้ทำหน้าที่กดเงิน ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายผล ว่ามีเว็บไซต์ใดบ้าง เกี่ยวข้องกับสินบน 40 ล้านบาท ซึ่งเชื่อว่าไม่ได้มีเฉพาะแค่ 6 เว็บไซด์นี้เท่านั้น แต่ต้องขอระยะเวลาในการทำงานก่อน