ขุนพลนักขว้างทีมชาติไทยประเภทเยาวชนทีมชายลุยสู้ศึกเอเชี่ยนยูธเกมส์ 2025

วันนี้ (17 ต.ค.) อาจารย์สุระคม กรรณรงค์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนักกีฬาแฮนด์บอลเยาวชนทีมชาติไทย ประเภททีมชาย พร้อมด้วย อาจารย์วันเฉลิม เนตรธานนท์ และ อาจารย์ปานศิริ ใจดี ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมนักกีฬาแฮนด์บอลเยาวชนทีมชาติไทย ประเภททีมชาย นำคณะนักกีฬาบินลัดฟ้าไปสู้ศึก 🇹🇭 3rd Asian Youth Games 2025 🇹🇭 ณ ประเทศบาห์เรน ระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม 2568
โดยมีรายชื่อนักกีฬา ดังนี้ 1.นายวรรษวุฒิ วรสิทธ์พิพัฒน์ 2.นายสุทธิรักษ์ คงหวัง 3.นายทิวากร ยามประโคน 4.นายภาณุ นิสัยดี 5.นายธนพล เสมบาง 6.นายณัฐภัทร กามณี 7.นายไกรศิริ บุญใจ 8.นายธีรเมธ ใจใหญ่ 9.นายวรรษพล วิสินชัย 10.นายบุญตา พิลาอาจ 11.นายกฤษณะ พ่อค้า 12.นายวรฤทธิ์ ดาวศรี 13.นายณัฐพร ทิพย์สงคราม 14.นายธนวันต์ นามบัญหา 15.นายธนากร เฒ่าสีสุราช และ 16.นายนฤภัส บูรณะสิงห์
ขณะที่ ดร.ชาญณรงค์ สุหงษา อุปนายกสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขอบคุณโรงเรียนวัดราชโอรส ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการเก็บตัวนักกีฬา นักกีฬาแฮนด์บอลเยาวชนทีมชาติไทยชุดนี้ เป็นผู้เล่นที่เราตั้งใจพัฒนาให้ก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยชุดใหญ่ ที่ผ่านมาเรามีการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ทั้งกีฬานักเรียน นักศึกษา กีฬามหาวิทยาลัย โดยทางสมาคมฯ คาดหวังว่า จะสามารถยกระดับวงการกีฬาแฮนด์บอล ให้สามารถเป็นวงการกีฬาแฮนด์บอลอาชีพได้ต่อไป