ลุยจับร้านสมุนไพรเถื่อน อ้างสรรพคุณเกินจริง ยึดยาลม-ยาดม มูลค่า 5 ล้าน

ตำรวจ ปคบ. - อย.ลุยจับร้านสมุนไพรไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาย่านพระนคร อ้างสรรพคุณเกินจริง ยึดยาลม-ยาดม มูลค่า 5 ล้านบาท
วันนี้ ( 17 ต.ค.) พล.ต.ต คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. สั่งการ พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ. สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)จับกุมน.ส.รุ่ง (สงวนนามสกุล) อายุ 42 ปี พร้อมของกลางผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยารวม 16 รายการ อาทิ ยาหม่องคลายเส้น, ยาหม่องสมุนไพร, ยาดมสมุนไพรไทย, น้ำมันว่าน, และครีมนวดสมุนไพรไทยรวม 21,320 ชิ้น มูลค่ารวมกว่า 5,000,000 บาท ได้ที่ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในพื้นที่แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับการประสานจาก อย. ให้ตรวจสอบกรณีมีผู้ลักลอบจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรหลายชนิดผ่านช่องทางออนไลน์และกระจายสินค้าไปยังหลายจังหวัดทั่วประเทศ โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีเลขทะเบียนสมุนไพร และมีการกล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริง เช่น บำรุงสมอง, บำรุงหัวใจ, ใช้ได้ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และสตรีมีครรภ์, แก้อัมพาต, แก้ปวดตามข้อ, แก้เส้นเอ็นพิการ, สมานกระดูกที่แตกหรือหัก, แก้ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก, แก้ถอนพิษแมลงกัดต่อย, แก้คันตามผิวหนัง และใช้ใส่แผลสดหรือทาริดสีดวงทวารได้ เป็นต้น ซึ่งสร้างความเข้าใจผิดและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานและขอหมายค้นจากศาลอาญาเข้าตรวจค้นจับกุมได้ดังกล่าว นอกจากนี้พบว่าทางร้านค้าไม่มีใบอนุญาตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรอีกด้วย
จากการสอบสวน น.ส.รุ่ง รับสารภาพว่า ได้เรียนรู้และปรับปรุงสูตรสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ร่วมกับเพื่อนอีกคนหนึ่ง ก่อนจะนำมาผลิตและจำหน่ายให้กับลูกค้าทั่วไป ทั้งเปิดหน้าร้านและจำหน่ายทางออนไลน์ โดยระบุว่าสถานที่ตั้งร้านใกล้แหล่งท่องเที่ยว ทำให้มีลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เบื้องต้นต้นแจ้งข้อหา "ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับและไม่มีใบอนุญาตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร" ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ด้าน พล.ต.ต.คงกฤช กล่าวว่า ขอเตือนประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อรักษาโรค ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจาก อย. และซื้อจากร้านค้าที่ได้รับอนุญาตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร พร้อมทั้งกำชับไปยังผู้ที่ลักลอบผลิตและขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมหรือที่ไม่ได้รับอนุญาตให้หยุดการกระทำดังกล่าวทันที โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการขยายผลและกวาดล้างอย่างเด็ดขาด หากตรวจพบจะดำเนินคดีถึงที่สุด เพราะการกระทำดังกล่าวส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายต่อร่างกายและเสียโอกาสได้รับการรักษาที่ถูกต้อง หากประชาชนพบเบาะแสที่น่าสงสัย สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน บก.ปคบ. 1135 หรือ เพจ ปคบ. เตือนภัยผู้บริโภค