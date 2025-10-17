แจ้งจับมิจฉาชีพ อ้าง"พจน์อานนท์"หลอกพาเข้าวงการบันเทิง ก่อนเรียกเก็บเงินแล้วชิ่งหนี

"อี้ แทนคุณ-พจน์อานนท์" พาผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีมิจฉาชีพ หลอกพาเข้าวงการบันเทิง ก่อนเรียกเก็บเงินค่าชุดตั้งแต่หลักสิบถึงหลักพัน พบผู้เสียหาย 30 ราย สูญเงินรวมหลายเเสนบาท
วันนี้ ( 17 ต.ค.) ที่ ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
นายแทนคุณ จิตต์อิสระ ประธานชมรมสันติประชาธรรม พร้อม นายอภิรุจ มิ่งขวัญตา หรือ พชร์ อานนท์ ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง นำผู้เสียหายเข้าพบพนักงานสอบสวน กองปราบปราม เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับมิจฉาชีพแอบอ้าง "พจน์อานนท์"หลอกให้เป็นดารานักเเสดง พบมีผู้เสียหายจำนวนมาก สูญเงินหลายเเสนบาท
น.ส.สุภัทราวดี (สงวนนามสกุล) ผู้เสียหายเล่าว่า ก่อนหน้านี้คนร้ายโทรศัพท์ติดต่อชักชวนให้ไปทำงานในวงการบันเทิงเมื่อวันที่ 10 ต.ค. ที่ผ่านมา ลักษณะงานคือเป็นการถ่ายวิดีโอสั้นไปลงในแพลตฟอร์ม YouTube แต่ยังไม่ได้รับค่าจ้าง จากนั้นก็มีการร้องขอบัญชีธนาคารส่วนตัวของตน อ้างว่าจะมีนักแสดงรายอื่น ๆ โอนเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าที่เกี่ยวกับการเเสดง จากนัันก็จะโอนต่อไปยังบัญชีของคนร้าย ซึ่งตนไม่ได้เอะใจเพราะมั่นใจว่าคนร้ายเป็นคนที่น่าเชื่อถือเนื่องจากอ้างว่ารู้จักกับ พจน์อานนท์ และมีเด็กในสังกัดมาร่วมเเสดงเป็นจำนวนมาก และยังร่วมงานซีรีส์ระดับโลกอย่าง the white lotus ต่อเริ่มมารู้ความจริงเพราะว่าผลงานของนักเเสดงคนอื่น ๆ ร่วมทั้งตนเองไม่ได้ออกสู่สาธารณะเลยจึงเชื่อว่าถูกหลอกลวงอย่างแน่นอน
ส่วน นางเก๋ (สงวนชื่อและนามสกุล) ผู้ปกครองของผู้เสียหาย กล่าวว่า รูปแบบของคนร้ายนั้น มีการทักแชท เข้ามาในกลุ่มเฟซบุ๊กหานักแสดง ก่อนที่จะติดต่อผ่าน โทรศัพท์ให้ไปแคสติ้ง ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่นัดไว้ โดยมีข้อแม้ว่าอุปกรณ์นักแสดงรวมถึงเสื้อผ้าจะต้องสั่งซื้อจากคนร้ายในราคา ตั้งเเต่หลัก 10 ถึง หลัก 1,000 บาท โดยให้มีการโอนเงินไปยังบัญชีร้านเช่าเสื้อผ้า เอาบัญชีของร้านมาเป็นผู้รับเงินทำทีว่ามันมีร้านเช่าชุดจริง
"อยากฝากเตือนผู้ปกครองว่าการที่จะให้ บุตรหลานเป็นนักแสดงในช่วงปิดเทอมต้องมีการตรวจสอบ และระมัดระวังมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาในวงการ เนื่องคนร้ายมีความรู้เเละความเข้าใจกับขั้นตอนการทำงานของวงการบันเทิงเป็นอย่างดี" นางเก๋ กล่าว
ด้านพจน์อานนท์ กล่าวว่า หลังจากตนรับทราบข้อมูลว่ามีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อถูกหลอกเข้าวงการบันเทิง โดยเฉพาะที่มีการกล่าวอ้างชื่อตนเอง ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะส่วนตัวหากจะติดต่อนักเเสดงหรือจะเอาเด็กมาปั้นเป็นดาราจะเป็นผู้ติดต่อไปเอง โดยไม่มีนายหน้าหรือเสียค่าใช้จ่ายเป็นเพียงแค่การนัด มาพูดคุยตามสถานที่ต่าง ๆ หรือจะให้ลูกน้องคนสนิทเป็นคนหานักแสดงและหาเบอร์ให้ตนเองติดต่อโดยตรง
"ตนเองไม่ได้ปั้นนักแสดงแล้วมีเพียงเด็กที่อยู่ในสังกัดเพียง 5-6 คนเท่านั้น เพราะ ปัจจุบันไม่มีเวลาไปหาเด็กทำงานเป็นผู้กำกับหนังอย่างเดียว ส่วนภาพถ่ายที่ผู้เสียหายระบุว่าเป็นคนร้ายที่เอามาในวันนี้นั้นยืนยันว่าไม่เคยเห็นหน้าหรือรู้จักมาก่อน ส่วนพฤติกรรมที่มีการเรียกเก็บเงินจากนักเเสดงที่จะเข้าสู่วงการเป็นของปลอมแน่นอน" พจน์อานนท์
กล่าว
ส่วน นายแทนคุณ กล่าวว่า วันนี้จะพาผู้เสียหายในวันนี้ และอีกหลายคนร่วมประมาณ 30 ราย มูลค่าความเสียหายหลักเเสนบาท เข้าแจ้งความพนักงานสอบสวน บก.ป. ฐานความผิดฉ้อโกงประชาชน โดยพฤติกรรมเหล่านี้จะอาศัยจังหวะที่เด็กปิดเทอม สร้างผลงานที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาลัย จึงใช้โอกาสขโมยความฝันความรู้สึกของเด็กเหล่านี้ทำให้เกิดการหลงเชื่อ และตกเป็นเหยื่อในที่สุด โดยเชื่อว่ายังมีคนที่ตกเป็นเหยื่อกับคนร้ายนี้อีกเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้การกล่าวอ้าง พชร์ อานนท์ เป็นเพียงจำนวนหนึ่งแต่ยังมีการกล่าวอ้างกับบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิง เพื่อหลอกเหยื่ออีกหลายราย