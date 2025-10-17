ป.บุกรวบแก๊งขอทานเขมร นำลูก-หลานเร่ขอทานนักท่องเที่ยวหาดป่าตอง

กองปราบบุกรวบแก๊งขอทานเขมร นำลูก-หลานเร่ขอทานนักท่องเที่ยวต่างชาติหาดป่าตอง สร้างภาพลักษณ์เสื่อมเสียให้ประเทศไทย
วันนี้ ( 17 ต.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุปผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.ภัทราวุธ อ่อนช่วย ผกก.5 บก.ป.พ.ต.ท.ธนิสร หุ้ยเวชศาสตร์ สว.กก.5 บก.ป.นำกำลังจับกุม น.ส.ไอซ์ อายุ 26 ปี สัญชาติกัมพูชา ตามหมายจับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ที่ จ.11/2568 ลงวันที่ 31 มี.ค.68 ข้อหา “ร่วมกันบังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด, บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม ยินยอมให้เด็กไปเป็นขอทานเด็กเร่ร่อน ,ร่วมกันใช้ จ้าง หรือวานเด็กให้ทำงานหรือกระทำการอันอาจเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตฯ ” ได้บริเวณริมถนนพระเมตตา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
ทั้งนี้เมื่อปี 67 ผู้ต้องหากับพวกชาวกัมพูชา ได้ร่วมกันนำเด็กชาวกัมพูชาซึ่งเป็นลูกหลานตนเองมาเดินเร่ขอทาน และขายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ย่านหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต สร้างภาพลักษณ์เสื่อมเสียให้แก่แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของไทย รวมทั้งสร้างความเดือดร้อน รำคาญให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการ จนทราบว่า น.ส.ไอซ์ เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหา ที่เข้ามาหาอยู่ที่ จ.ภูเก็ต นานนับปีแล้ว โดยยังพักอาศัยอยู่บริเวณถนนพระเมตตา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จึงนำกำลังจับกุมดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหา ให้การปฏิเสธ จึงนำตัวส่ง พนักงานสอบสวน สภ.ป่าตอง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป