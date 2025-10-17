ผบช.ปส.เปิดเวทีใหญ่ “17 ประเทศ 30 เครือข่าย” ผนึกกำลังสกัดยาเสพติดข้ามชาติ ยกระดับความร่วมมือระดับโลก

ตำรวจปราบปรามยาเสพติด จับมือ 17 ประเทศ 30 เครือข่ายปราบปรามระดับโลก ผบช.ปส. ลุยเชิงรุกอัปเกรดข้อมูล
วันนี้ (17 ต.ค.) พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ( ผบช.ปส. ) จัดงาน The 1st NSB - International Agencies Coordination Meeting ประชุมหารือเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านยาเสพติดและหน่วยงานต่างประเทศที่มีความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดกับประเทศไทย โดยมีสมาชิกจาก 17 ประเทศ ประกอบด้วย ได้แก่ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมัน อิตาลี ไอร์แลนด์ สเปน แคนาดา ออสเตรีย อิสราเอล มาเลเซีย สิงคโปร์ ซาอุดิอาระเบียอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และหน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติด อาทิ Australian Federal Police (AFP), U.S. Drug Enforcement Administration (DEA), German Federal Criminal Police Office (BKA), Embassy of Japan, Royal Canadian Mounted Police (RCMP), Austrian Ministry of Interior เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ที่ห้องพรหมนอกกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
พล.ต.ท.อาชยน กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่รวมภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านยาเสพติดในไทยและภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนข้อมูล และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างตำรวจปราบปรามยาเสพติดกับเจ้าหน้าที่ประสานงานของต่างประเทศ และหน่วยงานด้านความมั่นคงจากประเทศต่าง ๆ ในเอเชียและยุโรป
ผบช.ปส.กล่าวด้วยว่าการพบกันของ 17 ประเทศ และ 30 เครือข่ายครั้งนี้ เป็นการผสานความร่วมมือด้านการข่าว การสืบสวน และการปฏิบัติการร่วมระหว่างประเทศ สนับสนุนกันทางการข้อมูล และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดข้ามชาติอย่างยั่งยืน