"ดวงฤทธิ์" เดินหน้านโยบายเสริมสิทธิ–ขยายโอกาสเพื่อเด็กนอกระบบ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันนี้ (17 ต.ค.) ที่ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 417 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และประธานคณะอนุกรรมาธิการ เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการเสริมสร้างสิทธิ และการเข้าถึงบริการสำหรับเด็กนอกระบบ ได้ประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ ครั้งแรก
โดยมีเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย เพื่อคุ้มครองสิทธิและเด็กที่ขาดโอกาส สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบ รวมถึงวางระบบการทำงานที่ชัดเจน ครอบคลุม และตอบสนองต่อความต้องการจริงของเด็กไทยกลุ่มนี้ เพื่อให้ได้รับการดูแลและพัฒนาอย่างเท่าเทียมกับเด็กในระบบการศึกษา โดยมีผู้แทนจากมูลนิธิสายเด็ก 1387 เข้าร่วมด้วย
รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ กล่าวว่า ภารกิจของคณะอนุกรรมาธิการฯ ชุดนี้ ไม่ได้เพียงการขยายสิทธิให้แก่เด็กนอกระบบเท่านั้น แต่ยังวางรากฐานการพัฒนาเด็ก และเยาวชนไทยในระยะยาว ผ่านการผสานองค์ความรู้ด้านการศึกษา สังคม และนโยบาย เพื่อสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ยังได้กำหนดแนวทางการทำงานในรูปแบบ “Quick Win” โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาที่สามารถดำเนินการได้ทันที เพื่อให้เกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรมในระยะสั้น พร้อมทั้งวางแผนเชิงบูรณาการระยะยาวเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
มูลนิธิสายเด็ก 1387 โดย Mr. ILYA SMIRNOV ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ได้เสนอข้อมูลปัญหาที่เด็กนอกระบบจำนวนมากประสบ เช่น การขาดเอกสารทางราชการ ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน ทั้งด้านการศึกษา การรักษาพยาบาล และสวัสดิการจากภาครัฐ คณะอนุกรรมาธิการฯ จึงมีมติให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อคืนสิทธิพื้นฐานให้แก่เด็กกลุ่มนี้โดยเร็วที่สุด
รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ กล่าวย้ำว่า นโยบายการขับเคลื่อนจะมุ่งสร้าง “โอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม เสริมกลไกการเข้าถึงบริการพื้นฐาน และสร้างพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน” ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
สำหรับคณะอนุกรรมาธิการฯ ชุดนี้ ประกอบด้วยนายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ นายยศนันทน์ แก้วโกมลมาลย์ นายศุภชัย ไตรไทยธีร น.ส.อาทิตย์ยา อริญญาญ์วัฒน์ ดร.ณัฐวรินธร บวรภัควุฒิสิริ นางธนพร สุวรรณโณ โดยมี ผอ.สุปรีชา บุญประเสริฐ ร.ต.อ.ดร.พรพรรษ ศรีศศลักษณ์ นายกลวัชน์ ปรางค์เกรียงไกร และ ดร.ศิรวิชช์ ชยันตรดิลก ทำหน้าที่ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการฯ จะดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ให้มีศักยภาพและโอกาสเท่าเทียม พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต.