จับแล้วไรเดอร์ฉกกระเป๋าสตางค์พ่อครัวร้านอาหาร ขณะรอรับออเดอร์ อ้างอารมณ์ชั่ววูบ

รวบไรเดอร์มือไว ฉกกระเป๋าสตางค์พ่อครัวร้านอาหารย่านราชพฤกษ์ ขณะรอรับออเดอร์ สารภาพอารมณ์ชั่ววูบ อ้างสำนึกได้กำลังจะเอาของไปคืน
จากกรณีเพจเฟซบุ๊ก “ที่นี่ ประเทศนนท์” โพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิด เหตุการณ์คืนวันที่ 14 ตุลาคม 2568 ขณะไรเดอร์ชายวัยกลางคนก่อเหตุลักกระเป๋าสตางค์ของพ่อครัวร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านราชพฤกษ์ ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี แล้วขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี โดยเพจระบุข้อความเตือนภัยให้ผู้ประกอบการและประชาชนระวังทรัพย์สินส่วนตัว โดยเฉพาะช่วงที่มีไรเดอร์เข้ามารับส่งอาหารจำนวนมาก
ล่าสุดเมื่อวันที่ 16 ต.ค.68 ที่ สภ.ชัยพฤกษ์ จ.นนทบุรี พ.ต.อ.วุฒิชัย สุคนธวิท ผกก.สภ.ชัยพฤกษ์ พ.ต.ท.อัครภัส จายะวานิช รอง ผกก.สส. และพ.ต.ท.ฉัฐวัฒน์ สิริเบญจศักดิ์ สว.สส. พร้อมชุดสืบสวน ร่วมกันจับกุมนายปภังกร หรือเอ จาระพิมพ์ อายุ 42 ปี ชาวจังหวัดตราด พร้อมของกลาง ได้แก่ กระเป๋าสตางค์สีดำยี่ห้อ JACOB, บัตรเอทีเอ็ม 2 ใบ, บัตรทรูมันนี่ 1 ใบ, บัตรเงินติดล้อ 1 ใบ, บัตร MY Card 2 ใบ และสลากกินแบ่งรัฐบาล 6 ใบ โดยจับกุมได้ที่หอพักแห่งหนึ่งใน ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุลักทรัพย์ในร้านอาหารดังวันที่ 15 ต.ค.68 จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่า เหตุเกิดเมื่อวันที่ 14 ต.ค. เวลาประมาณ 02.46 น. คนร้ายเป็นไรเดอร์สวมชุดส่งอาหาร (Line Man) เดินเข้าไปบริเวณครัวหลังร้านแล้วลักกระเป๋าสตางค์ของผู้เสียหายที่วางอยู่บนโต๊ะ ก่อนหลบหนีไป เจ้าหน้าที่จึงเร่งสืบสวนจนพบว่าเป็นนายปภังกร จาระพิมพ์ และติดตามจับกุมได้ดังกล่าว
จากการสอบสวน นายปภังกร ให้การรับสารภาพว่า วันเกิดเหตุไปรับออเดอร์ที่ร้านดังกล่าว ระหว่างรออาหารเห็นกระเป๋าสตางค์วางอยู่บนโต๊ะจึงเกิดอารมณ์ชั่ววูบ หยิบกระเป๋าแล้วหลบหนี โดยภายในมีเงินสด 500 บาทและสลากกินแบ่งรัฐบาล 6 ใบ หลังจากนั้นได้โยนกระเป๋าทิ้งในป่าหญ้าทางเข้าหมู่บ้านย่านบางบัวทอง ต่อมาเมื่อถูกจับกุมได้จึงยอมพาเจ้าหน้าที่ไปชี้จุดและตรวจยึดของกลางคืนทั้งหมด ผู้ต้องหาอ้างว่ารู้สึกสำนึกผิดหลังกลับไปเจอลูกเล็กวัย 6 ขวบ และตั้งใจจะนำของไปคืนแต่ไม่ทัน ถูกจับก่อน ยืนยันไม่มีปัญหาทางการเงินหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นเพียงอารมณ์ชั่ววูบเท่านั้น
ด้านนายเอ (นามสมมติ) อายุ 36 ปี พ่อครัวผู้เสียหาย เปิดเผยว่า ปกติทางร้านจะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาหลังร้าน แต่วันเกิดเหตุไรเดอร์ได้เดินเข้ามาบริเวณครัวแล้วก่อเหตุขโมยไป โดยในกระเป๋ามีเงินสดประมาณ 600 บาท สลากกินแบ่งรัฐบาล 6 ใบ และบัตรต่าง ๆ หลายใบ หลังแจ้งความตำรวจสามารถจับตัวผู้ก่อเหตุได้ พร้อมนำของกลางมาคืน แต่บัตรประชาชนกับบัตรเครดิตหายไป และได้รับคำขอโทษจากผู้ต้องหาแล้ว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหา “ลักทรัพย์ในเวลากลางคืน หรือรับของโจร” ก่อนส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย