สองเด็กหญิงโร่ฟ้องแม่ ปู่เลี้ยงทำอนาจารกว่า 1 ปี สลดใจพ่อแท้ๆทราบเรื่อง สั่งห้ามเล่าให้ใครฟัง

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ลุยช่วยเหลือเหยื่อปู่เลี้ยงหื่นอีก 2 ราย ข่นขืนหลานตัวเองนานกว่า 1 ปี สุดรันทด พ่อแท้ๆสั่งห้ามเล่าให้ใครฟัง สองเด็กหญิงสุดทนโทรขอความช่วยเหลือจากแม่
จากกรณีเมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 15 ต.ค. 68 นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด , นางวาริน วีระสุนทร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปากเกร็ด ได้ลงพื้นที่บริเวณ ซ.ประเสริฐอิสลาม 19 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี หลังได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจาก น.ส.ญาณี (นามสมมุติ) อายุ 36 ปี ผู้เป็นแม่ ว่าลูกสาว คือ ด.ญ.เอ (นามสมมุติ) อายุ 11 ปี ถูกปู่ (ไม่ใช่ปู่แท้ๆ) อายุ 70 ปี ล่วงละเมิดทางเพศมานานกว่า 1 ปี ซ้ำร้ายพ่อรับรู้สั่งห้ามบอกใคร ลูกทนไม่ไหวจึงโทรร้องไห้และเล่าความจริงให้แม่ฟัง นอกจากนี้ยังมีญาติอีก 2 คน ซึ่งเป็นลูกของลุง ถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วย
ความคืบหน้าล่าสุด เวลา 15.00 น. วันที่ 16 ต.ค. 68 นางวาริน วีระสุนทร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ได้ลงพื้นที่บริเวณซอยประเสริฐอิสลาม 26 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีดังกล่าว พบด.ญ.บี (นามสมมุติ) อายุ 14 ปี และ ด.ญ.ซี (นามสมมุติ) อายุ 9 ปี ทั้งสองคนเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน โดยยอมรับว่าเคยถูกกระทำอนาจารจริง ซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้พูดคุยกับทางครอบครัวแล้ว และจะดำเนินการช่วยเหลือต่อไป
นางวาริน วีระสุนทร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า จากเมื่อวานนี้ที่ตนได้ลงพื้นที่กับ “เพจสายไหมต้องรอด” วันนี้เราได้ดำเนินการมาติดตามกรณีเด็กที่ถูกกล่าวอ้างเพิ่มอีก 2 คน ว่าโดนปู่ล่วงละเมิดทางเพศ วันนี้เราจึงได้มาลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับครอบครัวและเด็กๆ พร้อมทั้งให้ความรู้และข้อคิดต่างๆ โดยเบื้องต้นทางครอบครัวไม่เคยทราบว่าเด็กถูกกระทำ แต่เพิ่งมาทราบจากเจ้าหน้าที่ที่เพิ่งโทรแจ้งและขอเข้ามาพบเด็ก ทั้งนี้เด็กทั้ง 2 คนดังกล่าวเป็นเครือญาติ อายุ 14 ปี และ 9 ปี
เบื้องต้นเรายังไม่ค่อยได้พูดคุยกับเด็กสักเท่าไหร่เพราะเนื่องจากสถานที่ไม่ค่อยเหมาะสมและเอื้ออำนวย แต่เท่าที่สอบถามเบื้องต้นเด็กเล่าให้ฟังว่าปู่มีการกอดจูบลูบคลำและก็น่าจะมีการอนาจารด้วย แต่ในส่วนของการล่วงละเมิดทางเพศก็ยังไม่ชัดเจน ทั้งนี้ให้แม่กับครอบครัวพูดคุยกับเด็กก่อน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและจะประสานกับทางแม่ของเด็กอีกครั้ง เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดต่อไป