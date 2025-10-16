ตร.ไซเบอร์จ่อคุยตัวแทนสหรัฐฯ ปมยึดทรัพย์คนสนิท “ฮุนเซน” เชื่อมโยงในไทยหรือไม่

ผบช.ไซเบอร์ เผยเตรียมพูดคุยแนวทางการทำงานร่วมกับตัวแทนสหรัฐอเมริกา กรณียึดทรัพย์เครือข่าย “เฉิน จื้อ” คนสนิท “ฮุนเซน” เชื่อมโยงในไทยหรือไม่
วันนี้ (16 ต.ค.) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. เปิดเผยแนวทางการทำงานของ บช.สอท. ภายหลังกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ หรือ DOJ ยึดบิตคอยน์ เครือข่ายของ นายเฉิน จื้อ หรือที่รู้จักอีกชื่อในนามนายวินเซ็นต์ ชาวจีนอพยพที่ถือสัญชาติอังกฤษ-กัมพูชา ผู้ต้องหาในข้อหาสมคบคิดฉ้อโกงและฟอกเงิน โดยนายเฉิน คือ ผู้ก่อตั้งกลุ่มธุรกิจ Prince Group กลุ่มธุรกิจข้ามชาติที่ตั้งอยู่ในกัมพูชาอีกทั้งยังเป็นหนึ่งในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ว่า หลังจากนี้ตนได้เตรียมที่จะเข้าไปพูดคุยแนวทางการทำงานร่วมกับ ตัวแทนของประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการการยึดทรัพย์เครือข่ายดังกล่าว ว่าสิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมหรือยัง และหากสิ้นสุดกระบวนการแล้วต้องดูว่าทรัพย์สินจำนวนดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหรือไม่
หากพบว่า เชื่อมโยงก็จะต้องประสานเพื่อขออายัดทรัพย์สินจำนวนนั้นกลับมา ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องประสานผ่านทางเจ้าหน้าที่ทางการทูตเพราะจะมีขั้นตอนของกฎหมายระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยในการให้ความช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ที่ถูกหลอกลวงเข้าไปร่วมในขบวนการสแกมเมอร์ว่า แตกต่างจากประเทศเกาหลีใต้ที่ได้จัดชุดพิเศษเข้าไปสืบสวนสอบสวนช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ของประเทศตัวเองในประเทศกัมพูชาทันที
โดยขณะนี้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และตั้งคณะกรรมการทำงานขึ้นมาเพื่อติดตามและแก้ปัญหาดังกล่าว เบื้องต้นก็คาดว่าจะมีการเรียกประชุมเพื่อวางแนวทางดำเนินการแก้ปัญหานี้อีกครั้ง
ด้าน พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รองผบช.สอท. เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ตำรวจ สอท.ได้ประชุมนโยบายปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งที่ประชุมได้หารือแนวทางการทำงานตาม นโยบายของรัฐบาลอย่างเร่งด่วน ที่ผ่านมาตำรวจสอท.ได้ประสานงานร่วมกับประเทศต่างๆ มาโดยตลอด หลังจากที่นายกรัฐมนตรีมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมา ส่วนนี้สอท.ก็จะดำเนินแนวทางภายใต้สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอี แต่ต้องรอนโยบายของกระทรวงดีอีว่าจะมีการตั้งชุดทำงานโดยเฉพาะหรือไม่
ซึ่งขณะนี้ก็ได้ทำงานปราบปรามควบคู่กับการป้องกัน เพราะจะเห็นว่าปัญหาการหลอกผู้เสียหายเข้าร่วมขบวนการค้ามนุษย์ส่วนใหญ่มาจากการเปิดเพจเชิญชวนรับสมัครทำงาน แต่เมื่อเดินทางไปทำงานจริงกลับพบว่าถูกหลอกให้เข้าร่วมกับกลุ่มคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งส่วนนี้ก็จะต้องตรวจสอบปิดกั้นเพจและเว็บไซต์พนันออนไลน์ให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ส่วนกรณีที่มีรายงานข่าวว่าครอบครัวของนายฮุนเซน เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งอาจจะเข้าข่ายเป็นการฟอกเงินหรือไม่นั้น พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาตำรวจสอท.ได้ติดตามเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมขอให้ประชาชนไม่ต้องห่วงเนื่องจากตำรวจอยู่ระหว่างดำเนินการ