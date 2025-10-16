ปปง. เฝ้าระวังเครือข่าย "เฉิน จื้อ" สแกมเมอร์ข้ามชาติ หลังอเมริกา-อังกฤษยึดทรัพย์ กว่า 4.9 แสนล้านบาท

MGR Online - สำนักงาน ปปง. ตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัย กรณีสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรอายัดทรัพย์ "เฉิน จื้อ" เครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ กว่า 4.9 แสนล้านบาท
วันนี้ (16 ต.ค.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เผยแพร่เอกสารโดยระบุว่า "ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสาธารณะว่ากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกายื่นฟ้อง นายเฉิน จื้อ (CHEN ZHI) หรือ วินเซนต์ (Vincent) ผู้ก่อตั้งกลุ่มปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และความผิดฐานฟอกเงินและใช้มาตรการริบทรัพย์ทางแพ่ง ในการยึดทรัพย์ รวมทั้ง คริปโทเคอร์เรนซี มูลค่าทรัพย์สินโดยประมาณ 4.9 แสนล้านบาท
รวมทั้ง สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (Office of Foreign Assets Control: OFAC) ออกมาตรการลงโทษทางการเงินกับบุคคลและบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว นอกจากนี้ รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ยึดอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรรมดังกล่าวมูลค่ากว่า 4 พันล้านบาท นั้น
สำนักงาน ปปง. ขอเรียนว่า กรณีดังกล่าวสำนักงาน ปปง. ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับกรณีรายชื่อที่กระทรวงการคลัง สหรัฐฯ มีการประกาศ สำนักงาน ปปง. จะแจ้งไปยังผู้มีหน้าที่รายงาน เพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบเพื่อรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย มายังสำนักงาน ปปง. หากว่าพบมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน สำนักงาน ปปง. จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป
สำนักงาน ปปง. ยืนยันว่ามีความมุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อสกัดกั้นการฟอกเงินและยกระดับมาตรการบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินเพื่อจัดการกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเข้มข้นตามนโยบายรัฐบาล อันเป็นการปกป้องประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มที่"