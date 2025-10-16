ผบ.ตร.ยันยังไม่พบรายงาน “อังคณา” ถูกขู่ฆ่า แนะหากถูกคุกคามให้เข้าแจ้งความ ตร.พร้อมดูแลความปลอดภัย

ผบ.ตร.เผยยังไม่ได้รับรายงานทางการ ปม “แมรี่ เลาลอว์” ห่วงสวัสดิภาพ “อังคณา” ถูกขู่ฆ่า ยันหากมีจริงให้เข้าแจ้งความ ตร.พร้อมคุ้มครองและดำเนินการตามกฎหมาย
วันนี้ (16 ต.ค.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) กล่าวถึงกรณีนางแมรี่ เลาลอว์ (Mary Lawlor) โพสต์แสดงความห่วงใยต่อสวัสดิภาพของนางอังคณา นีละไพจิตร สมาชิกวุฒิสภา ว่า มีการถูกขู่ฆ่า ว่า เรื่องนี้ได้รับทราบจากข่าว แต่ไม่ได้รับการรายงานอย่างเป็นทางการ ส่วนเรื่องกระแสข่าวดังกล่าวเป็นเรื่องของตำรวจสันติบาลและตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์ ที่จะตรวจสอบความถูกต้อง หากมีกรณีนี้เกิดขึ้นจริงก็ขอให้ นางอังคณา เข้ามาร้องทุกข์กล่าวโทษหรือแจ้งความ เพื่อให้เกิดกระบวนการทางกฎหมาย หรือแม้กระทั่งจะขอกำลังไปดูแลความปลอดภัย ก็ขอให้ส่งหนังสือมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวต่อไปว่า หากเป็นลักษณะของการโพสต์ข่มขู่ของชาวต่างชาติก็จะต้องมีการตรวจสอบว่าเข้าข่ายความผิดตามกฏหมายหรือไม่ ส่วนกรณีที่เกิดความเห็นต่างระหว่าง นางอังคณา กับฝ่ายตรงข้าม ตนมองว่าการแสดงความคิดเห็นเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ สามารถทำได้แต่การใช้อารมณ์หรือความรุนแรงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สนับสนุน
“ขอให้ค่อยๆ คิดค่อยๆ พูดจากัน มีอะไรก็แสดงความคิดเห็นไป และส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการ ดังนั้นบางสิ่งบางอย่างเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ซึ่งเราต้องใช้ความรอบคอบ แต่ถ้าไปกระทบกระทั่งหรือใช้ความรุนแรง ให้คิดว่าเป็นคนไทยด้วยกัน ขอความร่วมมือขอร้องช่วยกันคิดช่วยกันทำเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง” พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าว