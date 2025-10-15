ประธานศาล รธน.นำคณะ "นธป.รุ่น13" ดูงานสถาบันนิติเวช เสริมความเข้าใจหลักนิติธรรมเชิงปฏิบัติ

รักษาราชการแทน นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ ให้การต้อนรับประธานศาลรัฐธรรมนูญนำคณะหลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 13 โอกาสมาศึกษาดูงานด้าน “นิติวิทยาศาสตร”
วันนี้ (15 ต.ค.) เมื่อเวลา 13.30 น. พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นายแพทย์ (สบ 8) รักษาราชการแทนนายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) พร้อมด้วย พล.ต.ต.เกษม รัตนสุมาวงศ์, พล.ต.ต.สามารถ ม่วงศิริ และ พล.ต.ต.หญิง รชยา บุรพลพิมาน รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ 7) รวมทั้งคณะผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจ ได้ให้การต้อนรับ นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย นายอุดม รัฐอมฤต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 13 และในโอกาสเดียวกันนี้คณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของโรงพยาบาลตำรวจ ยังได้เข้าร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมการศึกษาดูงาน ของผู้เข้ารับการอบรมฯ
สำหรับ หลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 13 เป็นหลักสูตรการอบรมที่จัดขึ้นโดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และทัศนคติด้านหลักนิติธรรม หลักประชาธิปไตย สิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งพัฒนากระบวนทัศน์ของผู้บริหารให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและการตัดสินใจในสังคมประชาธิปไตย เพื่อให้การอบรมครอบคลุมการปฏิบัติจริง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจึงขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้จัดการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจภาพรวมการทำงานของสถาบันนิติเวชวิทยาอย่างชัดเจน และสามารถเชื่อมโยงความรู้ด้านหลักนิติธรรมกับการปฏิบัติในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ โรงพยาบาลตำรวจ โดย สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งมี พล.ต.ต.วิรุฬห์ ศุภสิงห์ศิริปรีชา ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน โดยได้บรรยายสรุปและเยี่ยมชมสถาบันนิติเวชวิทยา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานด้านนิติเวชอย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ การสนับสนุนการสืบสวนคดี และบทบาทสำคัญของสถาบันในการสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม