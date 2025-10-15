สองหนุ่มสุดซวยขับรถจยย.ขึ้นสะพานพระนั่งเกล้า ชนท้ายรถตู้จอดหากระจกมองข้าง ตาย 1 เจ็บ 1

รถตู้บริษัทขายอลูมิเนียม กระจกมองข้างหลุด คนขับจอดชิดซ้ายทางขึ้นสะพานพระนั่งเกล้าเพื่อหากระจก รถจยย. 2 คันขันขี่ตามหลังพุ่งชนท้ายเจ็บ 1 อีกคันชนเข้าเต็มแรงเสียชีวิต 1 ราย
เมื่อเวลา 10.30 น .วันที่ 15 ตุลาคม 2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ .บางศรีเมืองได้รับแจ้งเหตุรถจยย.ชนท้ายรถตู้บริษัทขายอลูมิเนียมมีผู้เสียชีวิต 1ราย เหตุเกิดบริเวณทางขึ้นสะพานพระนั่งเกล้า( ตัวใหม่) ขาเข้ามุ่งหน้าแยกแคราย อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
ที่เกิดเหตุเป็นถนน 3 เลนรถตู้สีขาว หมายเลขทะเบียน 1นจ 9468 กทม.ของบริษัทอลูมิเนียมแห่งหนึ่ง จอดอยู่บริเวณไหล่ทางเปิดไฟฉุกเฉิน สภาพรถ กระจกหลังด้านขวาแตก ไฟท้ายแตก บริเวณกันชนด้านขวาเสียหาย บริเวณท้ายรถตู้พบจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิต ยี่ห้อ Honda Wave สีขาว-แดง หมายเลขทะเบียน กวว 649 อุตรดิตถ์ ด้านหน้าพังยับ บริเวณข้างรถพบศพผู้เสียชีวิต นอนหงายสวมเสื้อคลุมสีดำใส่กางเกงขายาว สวมรองเท้าผ้าใบ ทราบชื่อคือนายอรรถพล มูลเมือง 31 ปี ห่างไปประมาณ 10 เมตร บริเวณด้านหน้ารถตู้ พบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Click หมายเลขทะเบียน 8 ขค 5480 กทม.
จากการสอบถามนายปิยราช ภูมิภักดี อายุ 22 ปี คนขับรถตู้ กล่าวว่า ตนขับรถเลนขวามา ซึ่งกระจกมองข้างด้านซ้ายรถของตนหลุดเอง จากนั้นได้ยินเสียงประตูฝาท้ายรถดังเนื่องจากปิดไม่แน่น ตนจึงพยายามประคองรถให้ชิดซ้ายเพื่อจอดลงไปดู พอเดินย้อนขึ้นสะพานมาเจอรถจยย.คันสีดำคันแรกเฉี่ยวท้ายรถตนได้รับบาดเจ็บแขนหัก กู้ภัยได้นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว
จากนั้นมีรถจยย.คันที่สองชนท้ายรถอีก (คันที่เสียชีวิต) ซึ่งตนได้เปิดไฟฉุกเฉินที่รถไว้แล้ว และตัวอยู่นอกรถเพราะกำลังเดินเอาถังสีไปวางเว้นระยะฉุกเฉิน และเดินไปดูคนขับรถจยย.คันแรก รู้สึกตกใจมาก ซึ่งตนกำลังไปรับคนงาน 5 คน ไปทำงานกระจกอลูมิเนียมที่อ่อนนุช เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ