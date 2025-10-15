สลดหนุ่มใหญ่ขับรถไฟฟ้าเสียหลักพุ่งลงคลอง ชาวบ้านไปช่วยแต่ไม่ทัน คนขับจมน้ำเสียชีวิต

หนุ่มใหญ่ขับรถเก๋งไฟฟ้าเกิดเสียหลัก พุ่งลงคลองส่งน้ำย่านหนองเสือ ปทุมฯ ชาวบ้านเห็นเหตุการณ์ ว่ายน้ำเข้าไปช่วยทุบกระจกรถแต่ไม่แตก รถจมดิ่งก้นคลอง คนขับจมน้ำเสียชีวิต
วันนี้( 15 ต.ค.)เมื่อเวลา 06.30 น.ร.ต.อ.สายชล อดใจ รองสารวัตรสอบสวน สภ.หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า มีรถเก๋งตกไปในคลองส่งน้ำ และมีผู้ติดค้างอยู่ในยานพาหนะ ใกล้เคียงการไฟฟ้าหนองเสือคลอง 10 หมู่ที่ 5 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ภายหลังรับแจ้ง จึงได้ประสานงาน ไปทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำเร่งให้การช่วยเหลือ
ในที่เกิดเหตุ เจ้าที่พบประชาชนกำลังช่วยกันใช้สิ่งของเพื่อทุบกระจกรถที่จมอยู่ภายในคลอง เพื่อที่จะทำการช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในยานพาหนะ ซึ่งได้ทำการทุบอยู่นานแต่ไม่เป็นผล จึงได้ให้ชุดประดาน้ำ นำสลิงลงไปคล้องที่ตัวรถเพื่อที่จะดึงรถขึ้จากนำ เพื่อช่วยเหลือคนขับที่ติดภายในรถ ก่อนนำ ตัวขึ้นมาทำการช่วยปั้มหัวใจแต่ไม่เป็นผล โดยพบว่าเป็นรถเก๋งยี่ห้อเทสล่า สีดำ หมายเลขทะเบียน 3 กก 7575 กรุงเทพมหานคร โดยทราบชื่อผู้เสียชีวิตต่อมา นายวิทย์ธวัช สะอาดยิ่ง อายุ 55 ปี บ้านเลขที่ 289/15 ถ. ริมทางรถไฟสายแปดริ้ว แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
จากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ เล่าว่ารถคันดังกล่าว ขับมาตามเส้นทาง ก่อนที่จะเสียหลักพุ่งลงไปในคลอง แต่ไม่มีใครเปิดประตูออกมา และมีพลเมืองดีขับผ่าน ลงไปช่วยเพื่อที่จะนำตัวคนขับรถออกมาแต่รถก็ค่อยค่อยจมลงสู่ก้นคลอง จึงได้รีบโทรแจ้งเจ้าที่ตำรวจและเจ้าที่กู้ภัยเพื่อ ให้เข้ามาทำการช่วยเหลือ
ทางด้าน ร.ต.อ.สายชล อดใจ รองสารวัตรสอบสวน สภ.หนองเสือ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในจุดเกิดเหตุ เพื่อร่วมชันสูตรพลิกศพ พร้อมกับแพทย์เวร หลังจากตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว จึงได้บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน จะได้ทำการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ภายในรถ พร้อมทั้งได้เรียกญาติผู้เสียชีวิตเข้ามาทำการสอบสวน เพิ่มเติม ส่วนผู้เสียชีวิต ได้ให้ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู นำร่างผู้เสียชีวิต ส่งไปผ่าพิสูจน์ ที่นิติเวช โรงพยาบลาศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มศว.) เพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริงต่อไป