บุกค้น บ.ทัวร์ย่านร่มเกล้า ปมไกด์เถื่อนขู่นักท่องเที่ยวจีน หากไม่ซื้อสินค้า ห้ามกลับประเทศ

กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเข้าตรวจสอบบริษัททัวร์ ย่านร่มเกล้า กรณีคลิปฉาวไกด์เถื่อนข่มขู่ นักท่องเที่ยวจีนบนรถบัส หากไม่ซื้อสินค้า จะไม่ได้กลับประเทศจีน
จากกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่คลิปฉาวชายชาวจีนคนหนึ่ง ซึ่งเป็นไกด์เถื่อนต่างชาติ กำลังถือไมค์โวยวายนักท่องเที่ยวชาวจีนบนรถบัส ว่าทำไมไม่ซื้อสินค้าที่ร้าน ไม่ให้เกียรติไกด์ พร้อมทั้งข่มขู่นักท่องเที่ยวทั้งคันรถว่า จะทำให้กลับเมืองจีนไม่ได้ ก่อนที่ไกด์เถื่อนต่างชาติรายนี้จะหันไปเห็นว่ามีคนเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเอาไว้ พร้อมทั้งบังคับให้ลบคลิปดังกล่าวทิ้ง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าเมืองไทยไม่ปลอดภัย และยังเป็นแหล่งอาชญากรรม ตามที่มีข่าวไปก่อนหน้านี้
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (15 ต.ค.) มีรายงานว่า เมื่อวานนี้ (14 ต.ค.) เจ้าหน้ากองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยวร่วมกับตำรวจท่องเที่ยว นำกำลังเข้าตรวจสอบบริษัท เฟงรุ้น ทราเวล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด ภายในหมู่บ้านปรีชา ร่มเกล้า กรุงเทพฯ พบว่า บริษัท เฟงรุ้นฯ มีใบอนุญาตถูกต้อง และได้ใช้รถบัสนำนักท่องเที่ยวจากบริษัทสยามเจมส์ ตามโปรแกรม กรุงเทพฯ-พัทยา-กรุงเทพฯ 5 คืน 6 วัน นักท่องเที่ยวจำนวน 24 คน และมีผู้นำเที่ยวมากับกรุ๊ปจำนวน 2 คน ร่วมเดินทางมาพร้อมกัน 26 คน ตามลิสต์รายชื่อ และบริษัทได้จัดทำประกันการเดินทางให้กับทุกคน
โดยมีนาย อาเย แขมือ ทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ของไทย และได้ให้ข้อมูลว่า เหตุการณ์ตามคลิป เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ต.ค.ที่ผ่านมา บนรถบัสนำเที่ยว หน้าร้านจิวเวอรี่ RED 88 บางพระ ขากลับเข้ากรุงเทพฯ เป็นการโต้เถียงระหว่าง Mr. Zhang Bo อายุ 38 ปี ผู้นำเที่ยวของบริษัท Huiyou ซึ่งเป็นบริษัทนำเที่ยวจากประเทศจีน กับนักท่องเที่ยวชาวจีน แต่เป็นช่วงเวลาสั้นๆ หลังจบทริปการเดินทาง นักท่องเที่ยวได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพทุกคน เมื่อเวลา 17.41 น. วันที่ 13 ต.ค.ที่ผ่านมา ที่สนามบินดอนเมือง ไปเมืองซีอาน ประเทศจีน
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบการประกอบธุรกิจนำเที่ยว ของบริษัท เฟงรุ้น ทราเวล แอนเทรดดิ้ง จำกัด อาจเข้าข่ายขายรายการนำเที่ยวต่ำกว่าทุน เจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย โดยอาจมีความผิดตามมาตรา 31 และมีโทษตามมาตรา 84 จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน ห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยกรมการท่องเที่ยว จะพิจารณาร้องทุกข์กล่าวโทษกรณีดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมของ Mr.Zhang Bo ยังไม่เข้าลักษณะการทำหน้าที่ไกด์เถื่อน ซึ่งทางบริษัทเฟงรุ้นฯ จะประสานให้บริษัท Huiyou ว่ากล่าวตักเตือน และลงโทษ Mr.Zhang Bo ต่อไป