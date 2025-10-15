ปคม.จับเครือข่ายค้ากามข้ามชาติ ลวง 2 เด็กสาวขายประเวณีให้นายทุนจีนฝั่งพม่า

ตำรวจ ปคม. รวบหนุ่มใหญ่เครือข่ายค้ากามข้ามชาติ ลวง 2 เด็กสาววัย 13-14 ปี ขายประเวณีให้กับนายทุนจีนฝั่งเมียนมา
วันนี้ (15 ต.ค.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.ชวินโรจน์ ภีมรัชตธำรงค์ ผกก.4 บก.ปคม.พ.ต.ท.กิตติพงศ์ อมฤตโอฬารสว.กก.4 บก.ปคม. พ.ต.ท.ชานนท์ รัตนประทีป สว.กก.4 บก.ปคม.นำกำลังจับกุม นายอภินพ อายุ 59 ปี ตามหมายจับศาลอาญาจำนวน 2 หมาย ข้อหา “ร่วมกันเป็นธุระจัดหา เด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี ,ร่วมกันค้ามนุษย์โดยแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีเด็ก,ร่วมกันสนองความใคร่ผู้อื่น โดยหารเป็นธุระจัดหาเพื่อการอนาจารโดยกระทำแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี, ร่วมกันพรากผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจาร” ได้ริมถนนสายหนึ่งในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก
สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีเด็กนักเรียนหญิงอายุประมาณ 13-14 ปี จำนวน 2 ราย ถูกล่อลวงไปขายบริการทางเพศให้กับลูกค้าชาวจีน ที่ร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งฝั่งประเทศเมียนมา โดยเด็กหญิงทั้งสองรายจะถูกบังคับให้ทำงานตั้งแต่เวลา 20.00 น. ไปจนถึงเวลา 03.00 น. หากอยากออกจากงานแล้วกลับมาใช้ชีวิตอยู่บ้านที่ฝั่งไทย เด็กสาวเหล่านี้จะต้องยอมจ่ายเงินค่าปรับให้กับทางร้านจำนวน 8,000 บาท เพื่อแลกกับการเป็นอิสระ ทางผู้ปกครองจึงตัดสินใจโอนเงินไปให้กับทางร้านเพื่อไถ่ถอนลูกออกมา
ต่อมาเมื่อเหยื่อทั้งสองรายกลับถึงบ้าน จึงนำเรื่องเข้าแจ้งความไว้ที่ กก.4 บก.ปคม. จนนำมาสู่การออกหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบว่า นายอภินพ ผู้ต้องหารายนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการค้ามนุษย์ได้หนีมาซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ จ.ตาก จึงนำกำลังตามจับกุมตัวได้ดังกล่าว
สอบสวน นายอภินพ ให้การปฏิเสธ อ้างว่าตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์กลุ่มนี้ จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคม. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป