อดีตผู้พิพากษา ชี้ เปิดเสียงผีรถแห่ หลอกชาวบ้านเขมร ยังไม่ผิดอนุสัญญา

อดีตผู้พิพากษาระบุข้อกฎหมาย ”กัน จอมพลัง“เปิดเสียงผีจากรถแห่ หลอกขาวบ้านเขมร ชายแดนจ.สระแก้ว ยังไม่ผิดอนุสัญญา UNCAT ชี้ใช้สิทธิปกปักรักษาอาณาเขตไม่ผิดกฎหมายไทย
วันนี้ (14 ต.ค.) นายเกษม ศุภสิทธิ์ อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยา ในฐานะทนายความ ให้ความเห็นกรณี “กัน จอมพลัง”ใช้ลำโพงรถแห่เปิดเสียงโหยหวน และเสียงเครื่องบิน กลุ่มบุคคลเข้าไปเปิดเสียงที่มีลักษณะคล้ายเสียงผีผ่านลำโพงขนาดใหญ่ เพื่อจงใจให้เสียงกระจายไปยังชาวบ้านกัมพูชาในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อข่มขู่กดดันให้หวาดกลัว ที่หลายฝ่ายมองว่าอาจเข้าข่ายการทรมานด้วยเสียง ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน กฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน ว่า อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรีอื่นๆ(เรียกกันทั่วไปว่าอนุสัญญาสหประชาชาติต่อต้านการทรมาน ( CAT) ซึ่งประเทศไทยเข้าเป็นภาคีและลงนาม อนุสัญญาเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2550
ข้อ 1.คำถามประเด็น กรณีมี คุณกัน จอมพลัง มีการเปิด เครื่องเสียง และมีเสียงดังให้กับประชาชนชาวกัมพูชาผิดกฎหมายในเรื่องอนุสัญญาต่อต้านการทรมานหรือไม่
ขอตอบ ในความเห็นทางกฎหมายแล้วเห็นว่า การกระทำของคุณกัน จอมพลัง ที่เปิดเครื่องเสียงให้กับประชาชนชาวกัมพูชาในเขตชายแดนที่มีข้อพิพาทกันนั้น ไม่ใช่เรื่องการกระทำที่เป็นการทรมาน แต่อย่างใด เพราะการกระทำของคุณกันจอมพลังเป็นการเปิดเครื่องเสียง ให้มีเสียงดังเท่านั้น แต่ คุณกัน จอมพลัง ไม่มีเจตนาพิเศษ เพื่อวัตถุประสงค์ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือคำรับสารภาพจากบุคคล ประชาชนชาวกัมพูชาที่รับฟังเครื่องเสียงดังกล่าว
ตามเหตุผล ตามอนุสัญญาฯ คือ
มาตรา 1.1ของอนุสัญญากำหนดให้การทรมานเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ของอนุสัญญานี้ คำว่า "การทรมาน" หมายถึงการกระทำใดๆ ที่ ก่อให้เกิด ความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมาน อย่างรุนแรง ไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจ แก่บุคคลใดโดยเจตนา เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การได้มาซึ่งข้อมูลหรือ คำสารภาพจากบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สามเพื่อลงโทษบุคคลนั้นสำหรับการกระทำที่บุคคลนั้นหรือบุคคลที่สามได้กระทำหรือถูกสงสัยว่าได้กระทำ หรือเพื่อข่มขู่หรือบีบบังคับบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามโดยอาศัยการเลือกปฏิบัติไม่ว่าในรูปแบบใด เมื่อความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานดังกล่าวเกิดขึ้นจาก หรือโดยการยุยง หรือด้วยความยินยอมหรือยินยอมของเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ บทบัญญัตินี้ไม่รวมถึงความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นจาก หรือโดยปริยาย หรือโดยบังเอิญจากการลงโทษที่ชอบด้วยกฎหมาย
ส่วนคำถามประเด็น กรณี คุณกัน จอมพลัง มีการเปิด เครื่องเสียง และมีเสียงดังให้กับประชาชนชาวกัมพูชากระทำความผิดตามประมวลกฏหมายอาญาของไทยหรือไม่
ตอบ การกระทำของคุณกัน จอมพลัง ที่มีการเปิดเครื่องเสียงและมีเสียงดังให้ประชาชนชาวกัมพูชา ฟังนั้นไม่เป็นการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 370 เหตุผล คือ เป็นการกระทำโดยมีเหตุอันสมควร เพื่อที่จะให้ประชาชนชาวกัมพูชาออกไปจากพื้นแผ่นดินของประเทศไทย และเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของคุณกัน จอมพลัง ซึ่งเป็นประชาชนคนไทย ย่อมมีสิทธิ ที่จะปกปักรักษาอาณาเขตของประเทศไทย
สำหรับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 370
บัญญัติว่า “ผู้ใดส่งเสียง ทำให้เกิดเสียงหรือกระทำความอื้ออึ้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร จนทำให้ประชาชนตกใจ หรือเดือดร้อน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท”