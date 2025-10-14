หวั่นคดีไม่คืบ!พ่อร้อง ป.ช่วย ลูกชายถูกรุ่นพี่สถาบันชื่อดังซ้อมปางตาย ปมไม่ตอบไลน์

พ่อร้องกองปราบ ลูกชายถูกรุ่นพี่ร่วมสถาบันชื่อดังย่านปทุมวันซ้อมจนปอดฉีกอาการสาหัสนอนพักรักษาตัวในห้องไอซียู ปมไม่ตอบไลน์
วันนี้ ( 14 ต.ค.) นายธมนันท์ แตงทิม หรือจ่าคิงส์ แตงทิม สะพานใหม่ และนายมานพ สีเหลือง ทีมงานจ่าคิงส์ พร้อมผู้เสียหาย นายคม อายุ 53 ปี (นามสมมติ) พ่อของน้องพีท (สงวนชื่อ-นามสกุล) อายุ 23 ปี นักศึกษาปี 1 สาขาการจัดการการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยชื่อดังย่านปทุมวัน ที่ถูกรุ่นพี่ทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส เข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเพื่อร้องขอความเป็นธรรมจากกรณีดังกล่าว
นายคมเปิดเผยว่า เหตุเกิดเมื่อวันที่ 7 ต.ค. ที่ผ่านมา ลูกชายทำกิจกรรมทำซุ้ม ไว้ใช้ร่วมในกิจกรรมซ้อมรับปริญญาของมหาวิทยาลัย ต่อมาช่วงเวลา 18.00 น. ทางรุ่นพี่โทรศัพท์เข้ามาแจ้งตนเองว่าน้องพีทสลบไป จึงได้พามาส่งโรงพยาบาลฯ แต่อีกสักพักทางโรงพยาบาลฯ โทรมาแจ้งว่าน้องโดนทำร้ายร่างกาย อาการสาหัสและหัวใจได้หยุดเต้นไป ซึ่งทางคุณหมอได้ทำการปั๊มชีพจรขึ้นมาได้ ขอให้ตนเองเข้ามาที่โรงพยาบาลโดยเร็ว เมื่อไปถึงโรงพยาบาลฯแล้ว คุณหมอแจ้งว่าน้องพีท อาการค่อนข้างสาหัส หมดสติ หัวใจหยุดเต้น แต่ทีมแพทย์ได้ทำการปั๊มหัวใจกลับมาได้ และพบว่าลูกชายมีอาการบอบช้ำที่อกและแขนปอดรั่ว และยังไม่รู้สึกตัว ต้องดูอาการทางสมองอีกที ซึ่งวันนั้นตนเองเห็นว่ามีรุ่นพี่ ปี 2 อยู่ด้วยประมาณ 5 คน หลังจากที่สอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นรุ่นพี่ยอมรับว่าทำร้ายร่างกายน้องแต่ยอมรับเพียงคนเดียว ซึ่งจากคำตอบทำให้ตนเองรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นายคม กล่าวต่อว่า จากนั้น วันที่ 8 ต.ค. ทางมหาวิทยาลัย ได้ติดต่อเพื่อให้เข้าไปพบ และได้มีการพูดคุยเรื่องมาตรการหาคนกระทำความผิด โดยทางมหาวิทยาลัยได้เปิดกล้องวงจรปิดดู ซึ่งจากภาพวงจรปิดเห็นเพียงตอนรุ่นพี่นำตัวน้องส่งโรงพยาบาล แต่บริเวณจุดเกิดเหตุกลับไม่มีกล้องวงจรปิด โดยอาจารย์ได้บอกข้อมูลว่า น้องพีทถูกกระทำ 2 ครั้ง ครั้งแรกช่วงเช้าที่ห้องเรียน และครั้งที่สองช่วงบ่าย โดยรุ่นพี่บางคนไม่พอใจ จึงเรียกมาซ่อม จากสาเหตุไม่ตอบไลน์และติดต่อไม่ได้ จึงได้ทำร้ายน้องพีทจนสลบและเลือดออกปากกับจมูก และได้ลากตัวน้องไปห้องน้ำ จับหัวน้องพีทกดน้ำเพื่อให้น้องฟื้นแต่น้องไม่ฟื้นจึงเกิดการตกใจ แตกตื่นพาน้องส่งโรงพยาบาลฯ และทางแม่บ้านไปเห็นคราบเลือดในห้องน้ำจำนวนมาก
นายคม กล่าวอีกว่า ต่อมา ทางมหาวิทยาลัยได้ติดตามผู้กระทำความผิดมาได้จำนวน 1 คน และได้พาไปชี้จุดเกิดเหตุว่าเกิดจุดไหนในมหาวิทยาลัย จากนั้นได้พาตัวไปแจ้งความที่ สน.ปทุมวัน ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ลูกชาย บาดเจ็บที่ หน้าอก ศีรษะ และตามร่างกาย เมื่อได้เอกซเรย์อย่างละเอียด พบปอดฉีกขาด ยังไม่รู้สึกตัว ขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ห้อง ICU
"ที่ออกมาร้องเรียนในวันนี้เนื่องจากอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ปทุมวัน ได้ทำการสอบสวนติดตามผู้ก่อเหตุมาให้ได้ เนื่องจากไม่เชื่อว่ามีผู้ก่อเหตุเพียง 1 คน เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีรุ่นพี่หลายคนที่ร่วมกันก่อเหตุทำร้ายร่างกายน้องพีท" นายคม กล่าว
ด้าน จ่าคิงส์ เปิดเผยว่า ครอบครัวอยู่ในอาการเศร้าใจอย่างหนัก จึงมาร้องขอความเป็นธรรมกับตนเอง เพราะพ่อแม่และญาติพี่น้องต่างนอนไม่หลับ เนื่องจากน้องพีทยังนอนโคม่าอยู่ในโรงพยาบาล ไม่ฟื้นตัว มีเลือดออกทางปากและหู ตนอยากให้การรับน้องยุติลงเพราะผู้ปกครองพาลูกมาเรียนก็เพื่อให้ได้รับความรู้และความปลอดภัย ไม่ใช่มาเสี่ยงอันตรายจากกิจกรรมเช่นนี้ พร้อมกันนี้อยากฝากถึงท่านผู้กำกับการ สน.ปทุมวัน ให้ช่วยเร่งตรวจสอบและจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุด