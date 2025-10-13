นายกสภาทนายความร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

"ดร.ธนพล"นายกสภาทนายความ--เลขาธิการพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2568
วันนี้ (13 ต.ค.) ดร.ธนพล คงเจี้ยง นายกสภาทนายความ นายสมศักดิ์ อัจจิกุล เลขาธิการ นายวิชาญ ทองรัก อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ นายเจษฏา ปิยะสุวรรณวานิช อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ นายชัยวัฒน์ ศรีคชา อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ นายจิระพันธ์ ยานะเรือง กรรมการวิจัยและพัฒนากฎหมาย นางนภัสสร พิมพ์พืช กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 6 และเจ้าหน้าที่สภาทนายความ วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” 13 ตุลาคม 2568 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร