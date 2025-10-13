มทภ. 2 ย้ำกำลังพลเข้มปราบยาฯพื้นที่อีสาน หลังจับสาวไทยหิ้วไอซ์ 68 กิโลฯ ข้ามด่านหนองคาย

“แม่ทัพภาคที่ 2 ” ในฐานะ ผบ.นบ.ยส.24 กำชับให้กำลังพลปราบปรามยาเสพติดพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง เชิงรุก ให้น้อยลงหรือหมดไป ขอบคุณทุกภาคส่วนเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแส หลังจับ 2 สาวไทยคาด่านศุลกากรหนองคาย หิ้วยาไอซ์ 68 กิโลกรัม
เมื่อวันที่ 12 ต.ค. พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 ในฐานะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ผบ.นบ.ยส.24) กล่าวว่า ด่านศุลกากรหนองคาย สามารถจับกุม ผู้ต้องหาจำนวน 2 ราย ตรวจยึดของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 1 จำนวน 68 กก. ในพื้นที่ จ.หนองคาย
โดยเมื่อวันที่ 9 ต.ค. 68 ที่ผ่านมา กองทัพบกโดย กองทัพภาคที่ 2 ทบ. นบ.ยส.24 แจ้งให้ส่วนสกัดกั้นยาเสพติดตอนบน บก.ควบคุมที่ 2 (ร.13) ศุลกากรหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ศุลกากรหนองคาย ได้ทำการตรวจยึดและจับกุมผู้ต้องหา 2 ราย พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาไอซ์) จำนวน 68 หีบห่อ น้ำหนักรวมประมาณ 68 กิโลกรัม ที่ด่านพรมแดนหนองคาย สะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 1 (ฝั่งขาเข้า)
โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรหนองคาย ได้ตรวจพบวัตถุต้องสงสัยซุกซ่อนอยู่ในรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นแฮร์ริเออร์ หมายเลขทะเบียน 6 กฎ 6392 กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้ขับขี่ และผู้โดยสารมาเบาะข้างคนขับเป็นผู้หญิงชาวไทยทั้ง 2 คน ทราบชื่อผู้ขับขี่ต่อมาชื่อ น.ส.อมรทิพย์ โคราช อายุ 34 ปี และ น.ส.ดารุณี กาลบุตร อายุ 34 ปี ทั้งสองเดินทางมาจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดยก่อนปิดด่านประมาณ 5 นาที ระหว่างการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่สังเกตเห็นความผิดปกติของรถยนต์และสิ่งของภายใน จึงได้นำรถเข้าทำการสแกนที่ด่านศุลกากรหนองคาย ผลการสแกนปรากฏสิ่งผิดปกติบริเวณที่เก็บยางอะไหล่และใต้เบาะที่นั่ง เมื่อเปิดตรวจสอบพบยาไอซ์จำนวนดังกล่าวซุกซ่อนอยู่ในจุดดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งเจ้าพนักงานดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
พล.ท.วีระยุทธ กล่าว ย้ำว่าเรายังคงปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง ทั้งในเชิงรับและเชิงรุก การเฝ้าระวัง ป้องกัน ปราบปราม เพื่อให้ยาเสพติดเหล่านี้ลดให้น้อยลงที่สุด ที่สำคัญต้องขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งฝ่ายตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ภาคประชาชน ฯลฯ ต่างร่วมมือกันเป็นอย่างดี ทั้งการแจ้งข่าวให้กำลังพล ทำให้การปฏิบัติงานของเราในแต่ละครั้งสำเร็จไปได้ด้วยดี