ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเงี๊ยบ จัดโปรทุกยอดใบเสร็จ 800 บาท ชิงรางวัล iPhone 17

ไอเดียเจ๋ง! ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเงี๊ยบ สวนกระแสเศรษฐกิจ จัดรางวัล iPhone 17 เมื่อกินครบ 800 บาท พร้อมรางวัลอื่นๆอีกเพียบ เพื่อคืนกำไรให้ลูกค้า วันนี้ -วันที่ 31 ธ.ค.68
เมื่อวันที่ 11 ต.ค.68 นายสมชาติ สาลีพัฒนา (เจ้าสัวเงี๊ยบ) ผู้บริหารร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเงี๊ยบ ย่านพุทธมณฑลสาย 4 อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ที่เพิ่งได้รับรางวัลมิชลีนไกด์ บิบกรูมอง 5 ปีซ้อน เปิดเผยกับทางข่าวสด ว่า จากปัญหาเศรษฐกิจ ในช่วงนี้ของประเทศไทย ทำให้กิจการร้านค้าการค้าขายต้องปิดตัวลงจำนวนมาก เพราะการค้าการขายที่ไม่คล่องตัว ทำให้พ่อค้าแม่ค้า ที่ยังคงเหลืออยู่ต้องพยายามแก้ปัญหาในเรื่องของ การใช้แรงจูงใจกระตุ้นเพื่อให้สินค้าของตนเองนั้น สามารถขับเคลื่อนได้
ทางร้านจึงได้มาคิดกันว่า ควรที่จะกระตุ้นยอดขายให้ได้มากกว่านี้รวมถึงเป็นการคืนกำไลให้กับลูกค้าที่มาอุดหนุนร้านของเรา และเพื่อเป็นการเร่งกระตุ้นยอดขาย
ทางร้านจึงได้คิดโปรโมชั่นเหมือนห้างร้านใหญ่ๆ เพื่อกระตุ้นยอดขายโดยการนำเอาวิธีการจัดการทางการตลาด เพื่อจูงใจให้ลูกค้ามากิน ก๋วยเตี๋ยวที่ร้าน โดยมีกติกาว่าท่านที่รับประทานอาหารครบ 800 บาท ภายในหนึ่งใบเสร็จ ซึ่งสามารถรวมค่าอาหาร ร้านขายของฝาก และกาแฟ ซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่เดียวกัน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าที่รับประทานในสาขาบางขุนนนท์ สามารถนำใบเสร็จกลับมาใส่กล่องชิงรางวัลและชิงโชคได้ที่ร้านสาขาพุทธมณฑลสายสี่ได้ทุกวันเช่นกัน
สำหรับของรางวัลมีทากมาย อาทิ โทรศัพท์ iPhone 17 มูลค่า 29,900 บาท เป็นของรางวัลและมีกิ๊ฟวอชเชอร์ เป็นที่พักหรูติดริมแม่น้ำ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านชาชื่อดังใน จ.กาญจนบุรี รวมถึงมีการจับฉลากรายวันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นการทุ่มทุนนับแสนบาท ซึ่งเป็นการปรับแนวคิดในการบริหารร้านอาหารให้สามารถอยู่รอดในช่วงเศรษฐกิจดังกล่าว
นายสมชาติ กล่าวว่า เนื่องจากสภาวะ เศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้มีต้นทุนที่ราคาสูงขึ้น แต่ยอดขายก๋วยเตี๋ยวที่ร้านและสินค้าอื่นๆ ไม่สามารถขึ้นราคาได้ ทำให้ต้องหาแนวคิดว่าจะทำอย่างไรให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการได้ใกล้เคียงกับที่เคยเป็นอยู่ จึงได้มีการคิดโปรโมชั่นโดยนำรูปแบบจากกลุ่มการค้าขนาดใหญ่ และห้างสรรพสินค้าด้วยการจัดโปรโมชั่นแจกโทรศัพท์มือถือ iPhone 17 เป็นรางวัลที่ 1 ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด โดยมีรางวัลที่ 2 กิ๊ฟวอยเชอร์ ที่พักสุดหรูบนแพ ดาบทอง ติดกับร้าน หัวชา ทีแกลเลอรี่ ที่อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 2 รางวัล ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลจะสามารถเลือกวันเข้าพักได้ด้วยตัวเอง
โดย เมื่อคุณกินครบ 800 บาทสามารถจับรางวัลได้เลย 1 ครั้ง และใบเสร็จให้เขียนชื่อเบอร์โทรศัพท์ไว้เพื่อรวบรวมจับรางวัลใหญ่อีกครั้งในวันที่ 31 ธ.ค.68 โดยทางร้านก๋วยเตี๋ยวปลานายเงี๊ยบจะทำการ ไลฟ์สดผ่านทางเพจ ร้านก๋วยเตี๋ยวปลานายเงี๊ยบ เพื่อเป็นการฉลองปีใหม่ให้กับลูกค้า
นอกจากนี้ ยังมีการลุ้นโชคต่อสอง ด้วยการจับฉลากล้วงไข่ทองคำ เพื่อรับของรางวัลเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องใช้อื่นๆรวมถึงของกิ๊ฟช๊อป ซึ่งทุกท่านที่ได้สิทธิ์รับการล้วงไข่จะได้รับของรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านทุกครั้งแน่นอน
"เศรษฐกิจช่วงนี้เครียดกันทุกคน ผมคิดว่าเครียด ไปเราก็แก้เศรษฐกิจไม่ได้ทำเรื่องต่างๆให้มันสนุกขึ้นโดยการสร้างโปรโมชั่นดีๆ คืนกำไรให้ลูกค้า ได้รับโชคไปด้วยทำบุญไปด้วย และขอให้ทุกคนพยายามคิดบวกและอดทนกับเศรษฐกิจ ผมเองก็ทำให้เป็นตัวอย่างว่าเราไม่ท้อไม่หยุดและยังคงต้องรักษาลูกค้าไว้ให้ดีที่สุด คุณภาพอาหารของเรา ยังคงมาตรฐาน มากกว่า 50 ปี สด ใหม่ สะอาด แวะเวียนมากินกันได้ทุกวัน ทั้ง 2 สาขา สสขาบางขุนนท์ และ พุทธมณฑลสาย4 ตั้งแต่ 07.00 น. - 16.00 น.“ นายสมชาติ กล่าว