ผบ.ตร.เซ็นตั้งทีมโฆษก ตร.ชุดใหม่ "ยิ่งยศ" คัมแบ๊ก พร้อมรองโฆษก 4 ฝ่ายขับเคลื่อนงานสื่อสารตำรวจยุคใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผบ.ตร.เซ็นคำสั่งแต่งตั้งทีมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชุดใหม่ “พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์” นั่งโฆษก ตร. พร้อมทีมรองโฆษก 4 ฝ่าย ขับเคลื่อนงานสื่อสารตำรวจยุคใหม่

วันนี้ (9 ต.ค.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.)ได้ลงนามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 463 / 2568 แต่งตั้งโฆษก รองโฆษก และคณะทำงานโฆษก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ผบ.ตร.มอบหมายให้ พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Spokesperson of the Royal Thai Police)

พร้อมแต่งตั้งรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 4 ฝ่าย ประกอบด้วย

พล.ต.ท.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล เป็น รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (1)
1. พล.ต.ท.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล เป็น รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (1) ฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร – สื่อสารองค์กรภายใน (Deputy Spokesperson of the Royal Thai Police (1) ; Division of Corporate Branding and Internal Communications)

พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็น รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (2)
2. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็น รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (2) ฝ่ายกิจการบังคับใช้กฎหมาย – อาชญากรรม (Deputy Spokesperson of the Royal Thai Police (2) ; Division of Law Enforcement and Criminal Affairs)

พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 เป็น รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (3)
3. พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 เป็น รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (3) ฝ่ายบูรณาการความรู้ – สื่อสารเพื่อสังคม (Deputy Spokesperson of the Royal Thai Police (3) ; Division of Knowledge Integration and Public Engagement )

พล.ต.ต.จตุรภัทร์ ภิรมย์แก้ว ผู้บังคับการกองการต่างประเทศ เป็น รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (4)
4. พล.ต.ต.จตุรภัทร์ ภิรมย์แก้ว ผู้บังคับการกองการต่างประเทศ เป็น รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (4) ฝ่ายกิจการต่างประเทศ (Deputy Spokesperson of the Royal Thai Police (4) ; Division of Foreign Affairs)

พล.ต.ท.ยิ่งยศ กล่าวว่า ทีมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมจะเป็นพลังสื่อสารที่ทันสมัย ขับเคลื่อนเทคโนโลยี ทำหน้าที่เชื่อมโยงตำรวจกับประชาชน ด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว และสร้างความเชื่อมั่นในองค์กรตำรวจ

สำหรับ พล.ต.ท.ยิ่งยศ เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 41 รุ่นเดียวกับพล.ต.อ.กิตติ์รัฐ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ผบช.สกพ. ก่อนโยกเป็น ผบช.ภ.2 ล่าสุดในการแต่งตั้งวาระประจำปี 2568 เลื่อนเป็นผู้ช่วย ผบ.ตร. โดยพล.ต.ท.ยิ่งยศ เคยทำหน้าที่โฆษก ตร. สมัยพล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร.
