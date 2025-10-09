ปอศ.รวบแก๊งป่วยทิพย์ ปลอมใบรับรองแพทย์ เคลมเงินประกัน 3 แสน

ตำรวจเศรษฐกิจบุกรวบขบวนการ “ป่วยทิพย์” ปลอมใบรับรองแพทย์ เคลมเงินบริษัทประกัน เสียหายรวม 3 แสนบาท
วันนี้ (9 ต.ค.) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ.สั่งการ พ.ต.อ.กริช วรทัต ผกก.4 บก.ปอศ.พ.ต.ท.วรวุฒิ คงรักษา สว.กก.4 บก.ปอศ., พ.ต.ท.สาธิต หาวงษ์ชัย สว.กก.4 บก.ปอศ., พ.ต.ต.หญิง ชนากานต์ นิรัมย์ สว.กก.4 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม นายไพฯ อายุ 29 ปี ,นายสหรัฐฯ อายุ 47 ปี และน.ส.กุลธิดาฯ อายุ 41 ปีตามหมายจับศาลอาญาข้อหา “ฉ้อโกง, ปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม , เรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยทุจริตหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ”
ทั้งนี้เมื่อเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา ได้มีบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ.ว่ามีขบวนการทุจริตยื่นเอกสารใบรับรองแพทย์ปลอมจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งแจ้งเคลมประกันสุขภาพทางออนไลน์ เพื่อขอรับค่าสินไหมทดแทน เป็นเหตุให้ทางบริษัทประกันหลงเชื่ออนุมัติจ่ายค่าสินไหมทดแทน รายละ 100,000 บาท รวมความเสียหาย 300,000 บาท
ต่อมา พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง 3 รายไว้ กระทั่งตามหมายจับกุมนายไพ ได้ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน กทม. ส่วนนายสหรัฐ และน.ส.กุลธิดา สองสามีภรรยากัน จับได้ในพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
สอบสวนผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย ให้การว่า ได้ทำประกันสุขภาพกับบริษัทประกันแห่งหนึ่ง ด้วยค่าเบี้ยประกันเพียง 500-600 บาทต่อปี โดยมีวงเงินคุ้มครองสูงถึง 100,000 บาท ต่อมาได้รับการชักชวนจากคนใกล้ชิด ว่าสามารถดำเนินการจัดทำเอกสารหลักฐานการเจ็บป่วยเท็จ ยื่นเคลมประกันสุขภาพเพื่อรับค่าสินไหมทดแทนได้ จึงได้ยินยอมนำบัตรประชาชนและบัญชีธนาคาร ประกอบเอกสารเท็จยื่นเคลมประกัน ได้เงินมา 100,000 บาท แบ่งคนละครึ่งกับผู้ชักชวน จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมาย รวมทั้งเร่งขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมต่อไป