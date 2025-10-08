สว.ทล.4 มอบชุดเกราะกันกระสุนให้ตำรวจทางหลวง

สว.ทล.4 มอบชุดเกราะกันกระสุนใหม่ ยกระดับความปลอดภัยให้ตำรวจทางหลวง พร้อมฝึกเข้มยุทธวิธีจับกุมคนร้าย
วันนี้ (8 ต.ค.) พ.ต.ท.กล้า สมบัติพิบูลย์ สว.ส.ทล.4กก.2บก.ทล.ได้มอบชุดเกราะกันกระสุน ให้แก่ข้าราชการตำรวจทางหลวงในสังกัด เพื่อใช้ในการออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนบนท้องถนน
พ.ต.ท.กล้า กล่าวว่า การมอบชุดเกราะในครั้งนี้มีขึ้นโดยมีเป้าหมายหลักคือการให้ความสำคัญกับ ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ทุกนายในระหว่างการปฏิบัติงาน “ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ คือสิ่งสำคัญที่สุด” นอกจากนี้ ยังได้มีการจัด ฝึกทบทวนยุทธวิธีตำรวจ ควบคู่กันไปด้วย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่หากต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่มีการปะทะต่อสู้กับคนร้าย รวมถึงการเรียนรู้เทคนิคการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยในขณะเข้าทำการจับกุม ซึ่งการฝึกทบทวนนี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง