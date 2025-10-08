ป.ป.ส. ลุย 3 เป้าหมาย กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ นำ 3 ผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัด

MGR Online - เลขาฯ ป.ป.ส. เผย เดินหน้าปฏิบัติการ ‘1386 ท่านแจ้ง เราจับ’ ตามข้อร้องเรียนประชาชน ลงพื้นที่ 3 ชุมชนเป้าหมาย "กรุงเทพฯ-เชียงใหม่" ส่งผู้เสพบำบัด
วันนี้ (8 ต.ค.) พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดเผยถึงการเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหายาเสพติด ตามนโยบายที่ให้ไว้เมื่อครั้งรับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 ต.ค.68 ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ว่า ตามนโยบายของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับชุมชน สำนักงาน ป.ป.ส. จึงเดินหน้าปฏิบัติการ ‘1386 ท่านแจ้ง เราจับ’ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเปลี่ยนทุกความเดือดร้อนของประชาชนให้เป็นความปลอดภัย และนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา สร้างสังคมที่ยั่งยืน
พ.ต.ต.สุริยา เผยว่า วันที่ 7 ต.ค.ที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ส. โดยชุดปฏิบัติการอินทรีย์ 19-69 ได้เข้าดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนของประชาชนผ่านสายด่วน ป.ป.ส. 1386 โดยได้เข้าปฏิบัติการพร้อมกัน 3 เป้าหมาย ในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเชียงใหม่ สามารถนำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดโดยสมัครใจได้ทั้งสิ้น 3 ราย ซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยตรงจากพฤติกรรมของผู้เสพยาเสพติดที่สร้างความไม่ปลอดภัยและก่อความรำคาญในชุมชน แม้ผลการปฏิบัติการครั้งนี้จะไม่ใช่การจับกุมผู้ค้ารายใหญ่ แต่เป็นการเข้าแก้ไขปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนและความหวาดระแวงในระดับชุมชนได้อย่างตรงจุด ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของนโยบาย "ท่านแจ้ง เราจับ"
ผลการปฏิบัติการที่สำคัญ มีดังนี้ กรุงเทพมหานคร - ชุดปฏิบัติการที่ 1 และ 2 (ปพ.) ร่วมกับหน่วยข่าวกรองทางทหาร กองทัพบก (ขกท.ทบ.) เข้าตรวจสอบ 2 เป้าหมายในแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ หลังได้รับแจ้งว่ามีบุคคลพฤติการณ์ค้ายาเสพติด เสพยาบ้า และมีอาวุธสร้างความเดือดร้อนให้คนในชุมชน
เป้าหมายที่ 1 (ซ.แจ้งวัฒนะ 5) เจ้าหน้าที่พบบุคคลตามที่ถูกร้องเรียน ตรวจค้นไม่พบยาเสพติด แต่พบมีดดาบยาวหลายเล่มจึงได้จัดเก็บเพื่อความปลอดภัย โดยบุคคลดังกล่าวยอมรับว่าเสพยาบ้าจริง ผลตรวจปัสสาวะเป็นบวก และได้สมัครใจเข้ารับการบำบัด
เป้าหมายที่ 2 (ซ.เลียบคลองเปรมประชากร) พบบุคคลเป้าหมาย ซึ่งยอมรับว่าเสพยาบ้า และผลตรวจปัสสาวะเป็นบวก จึงสมัครใจเข้ารับการบำบัด นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้สมัครใจบำบัดทั้ง 2 ราย ส่งไปยังศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน
จังหวัดเชียงใหม่ - ชุดปฏิบัติการที่ 6 (ปป.3 จ.เชียงใหม่) เข้าตรวจสอบรีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย หลังได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีบุคคลพฤติการณ์เสพและค้ายาบ้า จากการตรวจสอบพบตัวบุคคลเป้าหมายซึ่งเป็นช่างทั่วไปของรีสอร์ท แม้ตรวจค้นสัมภาระ ยานพาหนะ และบ้านพักแล้วไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย แต่เจ้าตัวยอมรับว่าเสพยาบ้าจริง และผลตรวจปัสสาวะเป็นบวก จึงสมัครใจเข้ารับการบำบัด และถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลสันทราย
เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวทิ้งท้ายว่า การดำเนินการครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่า ทุกเบาะแสที่ประชาชนแจ้งเข้ามามีความสำคัญและจะถูกนำไปปฏิบัติการอย่างจริงจัง ไม่ว่าปัญหานั้นจะเล็กหรือใหญ่ สำนักงาน ป.ป.ส. ขอขอบคุณทุกข้อมูลจากประชาชน และขอยืนยันว่าเราจะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อเปลี่ยนทุกความเดือดร้อนให้เป็นความสงบสุข ขอให้เชื่อมั่นในปฏิบัติการ ‘1386 ท่านแจ้ง เราจับ’ เพราะทุกปัญหาของท่าน คือภารกิจของเรา