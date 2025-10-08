ศุลกากร ภาค 4 ยึดบุหรี่ไฟฟ้ามูลค่า 3.4 ล้านบาท คาขนส่งเอกชนด่านหาดใหญ่ พร้อมกวาดล้างตามนโยบาย
วันนี้ (8 ต.ค.) นายธนกฤต ลิ้นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร ภาคที่ 4 เปิดเผย ว่าเมื่อที่ 6 ต.ค. 2568 เวลาประมาณ 21.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม สคศ. ศภ.4 ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ศภ.4 หน่วยสืบสวนปราบปรามสงขลา สปป.2 กสป. และด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่
ได้ออกปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากรได้เข้าตรวจค้นพัสดุในบริษัทขนส่งเอกชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการตรวจค้นพบ บุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ จำนวน 12,910 ชิ้น มูลค่า 3,476,000 บาท ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าเป็นของต้องห้าม ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ สุขอนามัย สังคม ความมั่นคงของประเทศและความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
กรณีจึงเป็นของอันพึงต้องริบ ตามมาตรา 166 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาจมีความผิดตามมาตรา 242 245 246 และ 247 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 เจ้าหน้าที่ฯ จึงได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 167 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 อายัดของกลางดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย