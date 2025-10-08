เผย “คิว ภูวศิษฐ์” เอี่ยวสินบน 40 ล้าน “ไชยชนก” เป็นลูก “ตือ คอสโม่” เจ้าพ่อคาสิโน- เคยถูกจับคดีเว็บพนันเมื่อปี 65

เปิดประวัติ “คิว ภูวศิษฐ์” ผู้ถูกพาดพิงพยายามติดสินบน 40 ล้าน “ไชยชนก ชิดชอบ” ไม่เร่งปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์-สแกมเมอร์- พนันออนไลน์ พบ เป็นบุตรชาย “ตือ คอสโม่” เจ้าพ่อคาสิโน ซ้ำเคยถูกจับคดีเว็บพนันออนไลน์-ฟอกเงิน เมื่อปี 65
วันนี้ (8 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบประวัติ นายภูวศิษฐ์ ไชยอรุณโรจน์ หรือ คิว หนึ่งในบุคคลที่พาดพิงว่า เป็นตัวละครสำคัญที่พยายามติดสินบน นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้วยเงิน 40 ล้านบาทต่อเดือน เพื่อแลกกับการไม่ให้เร่งปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์ และพนันออนไลน์ เบื้องต้นพบว่า เคยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บการพนันออนไลน์จริง
โดยเมื่อปี 2565 เจ้าตัวเคยถูกตำรวจภูธรภาค 3 จับกุมดำเนินคดี พร้อมพวกรวม 5 คน จากการตรวจค้นจับกุมเป้าหมายหลายจุดในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ก่อนขยายผลไปติดตามยึดทรัพย์สินมาได้จากในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ โดยการจับกุมครั้งนั้นเจ้าหน้าที่สามารถ ยึดเงินสด 18 ล้านบาท รถยนต์หรู 9 คัน และทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า 80 ล้านบาท พบมีเงินหมุนเวียนกว่า 3 พันล้านบาท
โดยครั้งนั้นทั้งหมดถูกดำเนินคดีในข้อหา “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์, ร่วมกันฟอกเงิน และ สมคบกันเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน” นอกจากนี้ ยังมีผู้ต้องหาหลบหนีการจับกุมอีก จำนวน 8 คน ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
นอกจากนี้จากการตรวจสอบยังพบข้อมูลสำคัญอีกว่า นายภูวศิษฐ์ นั้นเป็นหนึ่งในบุตรชาย ของ เสี่ยตือ คอสโม่ หรือ นายสมบูรณ์ สุขเจริญไกรศรี อดีตนายทุนรายใหญ่ที่เคยลงทุนทำธุรกิจอยู่ที่คาสิโนประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย