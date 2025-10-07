ตร.ลุยค้น 3 จุด ยึดเครื่อง SIM BOX แก๊งคอลเซ็นเตอร์ มีหญิงไทยเอี่ยว

ตำรวจสืบนครบาลร่วมกับ กสทช.ลุยค้น 3 จุด หลังสืบทราบมีการลอบติดตั้งเครื่อง SIM BOX แก๊งคอลเซ็นเตอร์ และมีหญิงไทยร่วมขบวนการ
วันนี้ (7 ต.ค.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม รอง ผบช.น. พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. ร่วมกับ พล.ต.ต.กัมปนาท อรุณคีรีโรจน์ ผบก.น.4 พ.ต.อ.ฤทธี ปานดำ รอง ผบก.สส.บช.น. พ.ต.อ.อิสเรศ ปาลาวงศ์ รอง ผบก.สส.บช.น. พ.ต.อ.พงษ์สิทธิ์ ปาลาวงศ์ ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.บช.น. พ.ต.อ.พีรรัฐ โยมา ผกก.สน.นิมิตรใหม่ และเจ้าหน้าที่ กสทช. เข้าตรวจค้นบ้านทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ย่านเขตคลองสามวา กทม. ภายหลังสืบทราบว่า เป็นที่ติดตั้ง SIM BOX ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และมีหญิงไทยร่วมขบวนการ
พล.ต.ต.วสันต์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 15 ก.ย.ที่ผ่านมา เวลา 18.00 น. ผู้เสียหายถูกโทรศัพท์เข้ามาหลอกให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน เพื่อยื่นภาษีที่ดินปลอม จากนั้นเงินในบัญชีธนาคารถูกถอนออกไป 398,900 บาท เป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายแจ้งความที่ สน.สำเหร่
จากการสืบสวนพบว่ากลุ่มคนร้ายใช้อุปกรณ์เครื่อง SIM BOX หรือ GSM Gateway ในโทรศัพท์หลอกผู้เสียหาย ตำรวจ บก.สส.บช.น. สืบสวนมาตลอดเป็นเวลากว่า 1 เดือน ทราบว่ากลุ่มคนร้ายเช่าบ้านและห้องพักในพื้นที่ กทม. และสมุทรปราการ เอาไว้ตั้งอุปกรณ์ SIM BOX หรือ GSM Gateway กระจายสัญญาณเพื่อใช้ในการโทรศัพท์หลอกลวงประชาชน
โดยผู้ติดต่อเช่าห้องพักดังกล่าวคือ ชายชาวไต้หวัน โดยจะมีคนไทยร่วมขบวนการในการทำสัญญาเช่าห้องดังกล่าวด้วย โดยเช่าห้องพักดังกล่าว เพื่อวางเครื่อง SIM BOX ทิ้งไว้ และให้ใช้เป็นตัวกลางในการให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่อยู่ตำแหน่งอื่น โทรศัพท์เข้ามาผ่านเครื่อง SIM BOX เพื่อให้หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏบนเครื่องของผู้เสียหายเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของประเทศไทย สร้างความน่าเชื่อถือในการหลอกลวง
จนกระทั่งเช้าวันนี้ (7 ต.ค.) ตำรวจกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.บช.น. ร่วมกับตำรวจ บก.ป. บก.ปอท. บก.น.4 สน.นิมิตรใหม่ และ เจ้าหน้าที่จาก กสทช. นำหมายค้นของศาลอาญา ที่ 810-812/2568 ลงวันที่ 6 ต.ค.68 เข้าค้นห้องพักที่เกี่ยวข้อง 3 จุด ได้แก่ บ้านเลขที่ 29/342 ซอยหทัยราษฎร์ 39 ตรวจค้นพบ อุปกรณ์ SIM BOX แบบ 16 ซิม 1 ชุด เราท์เตอร์ อินเทอร์เน็ต 1 เครื่อง กล้องวงจรปิด 1 เครื่อง อุปกรณ์สำรองไฟ 1 เครื่อง และอุปกรณ์สายแลน 2 สาย ตรวจสอบที่นี่มีการโทรออกหลอกลวงถึง 9,000 ครั้ง
ห้องเลขที่ 03/11 อาคาร A3 คอนโดฯ แห่งหนึ่ง ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ผลการตรวจค้นพบ อุปกรณ์ SIM BOX แบบ 16 ซิม 1 ชุด เราท์เตอร์ อินเทอร์เน็ต 1 เครื่อง กล้องวงจรปิด 1 เครื่อง อุปกรณ์สำรองไฟ 1 เครื่องและอุปกรณ์สายแลน 2 สาย และห้องเลขที่ 103 ตึกหอพักเสือตอแมนชั่น หมู่ 9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ผลการตรวจค้นพบ น.ส.อริสรา (สงวนนามสกุล) อายุ 20 ปี เป็นผู้เช่าบ้านเลขที่ 29/342 ซอยหทัยราษฎร์ 39 กทม. เพื่อวางเครื่อง SIM BOX
จากการสอบสวน น.ส.อริสรา ให้การว่า ตนได้รับว่าจ้างจากชายชาวไต้หวันให้ทำสัญญาเช่าบ้านหลังดังกล่าวไว้ประมาณ 1 เดือน ค่าเช่าเดือนละ 6 พันบาท ตนได้ค่าจ้างเป็นเงิน 3,500 บาท แต่ไม่รู้ว่าชายชาวไต้หวันดังกล่าวเช่าห้องไว้เพื่อทำอะไร เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติม และขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้จากการสืบสวนการกระทำดังกล่าวของกลุ่มคนร้ายมีการใช้เครื่องมือ SIM BOX เป็นตัวกลางในการโทรศัพท์มาจากต่างประเทศผ่านเครื่อง SIM BOX เพื่อให้หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏบนเครื่องโทรศัพท์มือถือของเหยื่อหรือผู้เสียหายเป็นหมายเลขโทรศัพท์ในประเทศไทย ทั้งนี้การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดฐาน ทำ มี ใช้ นำเข้า นำออกหรือค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ตาม ม.6 พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ตาม ม.11 พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม และใช้คลื่นความถี่ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตอันมีลักษณะที่เป็นการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 ตาม ม.67(3) พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544
ทั้งนี้ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล ขอประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนรู้เท่าทันกลโกง ไม่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนร้ายคอลเซ็นเตอร์ หากได้รับสายจากหมายเลขโทรศัพท์แปลกปลอมให้กดวางทันที และตรวจสอบกับช่องทางของหน่วยงานราชการโดยตรง