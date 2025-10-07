"บังดีน" อินฟลูฯ คนดัง โพสต์คลิปโดนล้วงกระเป๋า เตือนใครมาประเทศนี้ควรระวัง

MGR Online-"บังดีน" อินฟลูฯ คนดัง โพสต์คลิปโดนล้วงกระเป๋า ขณะผ่านด่านจากประเทศปากีสถาน ไปอัฟกานิสถาน เจ้าตัวถึงกับโมโห เตือนใครมาประเทศนี้ควรระวัง
บังดีน เจ้าของช่อง DEEN VLOG อินฟลูเอนเซอร์ดัง โพสต์คลิประหว่างเดินผ่านด่านประเทศปากีสถาน ไปอัฟกานิสถาน ขณะยืนซื้อของอยู่นั้น ได้มีเด็กชายชาวอัฟกันคนหนึ่ง เดินเข้ามาจากด้านหลัง พยายามใช้มือล้วงกระเป๋ากางเกงของ บังดีน ในนั้นมีโทรศัพท์อยู่ เมื่อเจ้าตัวรู้ตัวก็โมโหแล้วจับแขนเด็กคนนั้นไว้ พร้อมถามว่า "ต้องการอะไร" เด็กคนนั้นตอบกลับว่า "ไม่ๆ" จากนั้นรีบเดินหนีไป และมีชาวอัฟกันเข้ามาช่วยเหลือ และตบศีรษะเด็กผู้ก่อเหตุไป 1 ที หลังเกิดเหตุชาวอัฟกันซื้อน้ำให้ 2 ขวด เพราะรู้สึกผิด และเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวรู้สึกไม่ดี แม้จะไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบก็ตาม
บังดีน เล่าว่า เป็นครั้งแรกที่โดนล้วงกระเป๋า ก่อนเกิดเหตุได้บอกกับเพื่อนว่าให้ระวังขโมย พูดไม่ทันขาดคำสุดท้ายโดนจริงๆ ใครจะมาก็ควรระวังตัว แต่จากที่ได้ยินมาคนที่นี่นิสัยดี สำหรับ บังดีน มีชื่อเสียงจากการทำคอนเทนต์ เกี่ยวกับอาหาร ศาสนา ประวัติศาสตร์ วิถีชาวมุสลิม ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และต่างประเทศ นอกจากนี้ ทำธุรกิจขายไส้กรอกเยอรมัน พรีเมี่ยมฮาลาล 100% ทั้งนี้ DEEN VLOG มีผู้ติดตามใน Facebook 4.8 ล้านคน, TikTok 4.7 ล้านคน, YouTube 9.33 แสนคน นับเป็นอินฟลูฯ ชาวสามจังหวัดฯ ที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จมากที่สุด.