ปธ.ศาลฎีกา ปฐมนิเทศว่าที่ผู้พิพากษาใหม่ย้ำอยู่ในกรอบศีลธรรม

ปธ.ศาลฎีกาปฐมนิเทศผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่น 83 ย้ำประพฤติตนในกรอบศีลธรรมอันดี ปฏิบัติหน้าที่ซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือประโยชน์สุขประชาชน เป็นศูนย์กลางอำนวยความยุติธรรม
เมื่อวันที่ 6 ต.ค.2568 ที่ห้องประชุมสำนักงานศาลยุติธรรม อาคารสำนักงาน ศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก
นายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ปฐมนิเทศผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ 83 จำนวน 47 คน โดยพิธีการเริ่มขึ้นในเวลา 09.00 น. หลังจากกล่าวเปิดการอบรมปฐมนิเทศแล้ว ประธานศาลฎีกาได้เป็นประธานในการมอบชุดครุยข้าราชการตุลาการ จากนั้นได้ปาฐกถาพิเศษ
มีข้อความตอนหนึ่งว่า “...ขอให้เพิ่มพูนความรู้ทางกฎหมาย และมีความเข้าใจในวิธีปฏิบัติที่แตกต่างจากทฤษฎี นอกจากนี้ยังทำให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอำนวยความยุติธรรม โดยยึดในส่วนของประโยชน์สุขคนของประชาชนเป็นศูนย์กลางสำหรับเสื้อครุยตุลาการที่ท่านได้สวมครั้งแรกในวันนี้ เป็นเครื่องหมาย ที่แสดงสถานะข้าราชการตุลาการอันทรงคุณค่า และเป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่ ผดุงความยุติธรรม และรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ดังนั้น ทุกครั้งที่ท่านสวมเสื้อครุยตุลาการ ขอให้ทุกท่านตระหนักว่า ท่านทั้งหลายมีหน้าที่เป็นที่พึ่งของประชาชน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย ประพฤติตนในกรอบศีลธรรมอันดี ยึดถือประเพณีอันดีงามของบรรพตุลาการ รวมทั้งอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียม
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ตลอดระยะเวลาการศึกษาอบรม 1 ปี นับจากนี้ ผู้ช่วยผู้พิพากษาทุกท่านจะตั้งใจรับการศึกษาอบรม จดจำ และแนะนำ และนำความรู้พร้อมทั้งประสบการณ์ไปปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ในหน้าที่ราชการ และการดำรงตนตามแนวทางที่เหมาะสมต่อไป...”
ทั้งนี้ พิธีอบรมปฐมนิเทศและมอบครุยผู้พิพากษาในวันนี้ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรมได้เปิดโอกาสให้ครอบครัวของผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ 83 เข้าร่วมพิธีด้วยทำให้เกิดบรรยากาศที่อบอุ่นและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ครอบครัวของผู้ช่วยผู้พิพากษาที่เข้าร่วมงานและจะเป็นความประทับใจ ของผู้ที่เข้าร่วมงาน