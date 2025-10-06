รวบ “เบิร์ด หน้าลาย” อินฟลูฯ ดัง โพสต์คอนเทนต์แปะลิงก์โปรโมตเว็บพนัน

ตำรวจไซเบอร์รวบ “เบิร์ด หน้าลาย” อินฟลูเอนเซอร์ดัง โพสต์คอนเทนต์แปะลิงก์เว็บพนัน ใต้คอมเมนต์ รับสารภาพทำต่อเนื่องกว่า 2 ปี แลกค่าจ้าง-ขายเพจโปรโมตเว็บพนัน เจ้าหน้าที่เร่งขยายผลล่าผู้ว่าจ้างและเครือข่ายต่อเนื่อง
วันนี้ (6 ก.ย.) เมื่อเวลา 15.00 น.ที่บริเวณชั้น 1 กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 2 พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท.,พล.ต.ต.อรุษ แสงจันทร์, พล.ต.นิเวศน์ อาภาวศิน, พล.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ, พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รองผบช.สอท,พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท, พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 และ พล.ต.ต.ศรายุทธ จุณณวัตต์ผบก.สอท.2 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว ตำรวจไซเบอร์รวบ "เบิร์ด หน้าลาย" อินฟลูเอนเซอร์ดัง โพสต์คอนเทนต์แปะลิงก์โฆษณาเว็บพนันใต้คอมเมนต์
กรณีดังกล่าว พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.กฤติน ตปสีโล ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.1 นำทีมเฝ้าติดตามการกระทำความผิดบนโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่อง กระทั่งเจ้าหน้าที่พบว่า "เบิร์ด หน้าลาย" หรือ นายณรงค์ศักดิ์ อินฟลูเอนเซอร์ผู้มีรอยสักเป็นเอกลักษณ์บนใบหน้า ได้ใช้เพจเฟซบุ๊กของตนเอง ที่มีผู้ติดตามกว่า 2.5 แสนคน เป็นช่องทางโฆษณาชักชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้าเล่นการพนันออนไลน์อย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย
จากการสืบสวนเชิงลึกของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พบว่า นายณรงค์ศักดิ์ หรือ "เบิร์ด หน้าลาย" มีพฤติกรรมโพสต์โฟซบุ๊กของตนเองโพสต์ข้อความต่างๆ เพื่อสร้างคอนเทนต์ ต่อมาในช่องแสดงความคิดเห็นของตนเอง ได้ไต้โต้โต้ข้อความเชิญชวนพร้อมทั้งแปะลิงก์ที่นำไปสู่เว็บพนันออนไลน์ รวมทั้งมีการแนบภาพสลิปการโอนเงินเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือว่าได้เงินจริง และจูงใจให้ผู้ติดตามเข้าไปเล่นการพนัน
พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. จึงได้สั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดรายด้วยดังกล่าวอย่างเด็ดขาด เนื่องจากเป็นบัญชีโชเชียลที่มีผู้ติดตามเยอะ เกรงว่าจะเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีแก่ผู้อื่นโดยเฉพาเด็กและเยาวชน โดยพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีและได้ออกหมายเรียก "เบิร์ด หน้าลาย" เพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในเวลาต่อมา
โดยวันนี้ 6 ก.ย.68 "เบิร์ด หน้าลาย" หรือ นายณรงค์ศักดิ์ ได้เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ตามหมายเรียก
เบื้องตันเจ้าตัวรับสารภาพว่า ตนได้กระทำผิดตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนมาจริง โดยทำต่อเนื่องมาแล้วกว่า 2 ปี ซึ่งผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้คิดคอนเทนต์ รวมถึงเนื้อหาในการโฆษณาเว็บพนัน และติดต่อให้ตนเองเป็นผู้โพสต์ในเพจของตน เพื่อแลกกับค่าจ้างต่อครั้ง
นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังได้เสนอขอซื้อเพจเฟซบุ๊กของตนเองในราคา 150,000 บาท ต่อ 1 เพจ เพื่อนำไปใช้โปรโมตเว็บพนันออนไลน์ด้วย ซึ่งตนใช้วิธีสร้างเพจแล้วซื้อยอดผู้ติดตามให้มียอดเยอะ เพื่อนำมาขายต่อในราคาสูง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงดำเนินคดีตามพ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 ในการโฆษณาชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ประชาชนเล่นการพนันฯ ต่อไป
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการเร่งสืบสวนขยายผลไปยังผู้ว่าจ้าง รวมทั้งผู้ร่วมขบวนการในเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่ "เบิร์ด หน้าลาย" เคยโฆษณาให้ เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
พล.ต.ท.สุรพล ยังได้สั่งการให้ตำรวจไซเบอร์เร่งตรวจสอบบัญชีโซเชียลของอินฟลูเอนเซอร์ที่มียอดผู้ติดตามสูง ว่ามีการโพสต์หรือการโฆษณาโปรโมตเว็บไซต์พนันออนไลน์แอบแฝงหรือไม่ หากพบให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดต่อไป