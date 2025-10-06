"กุสุมาลวตี" เข้าพบ "ดีเอสไอ" ให้ปากคำคดีเขากระโดง เร่งรัดเป็นคดีพิเศษ

MGR Online - "กุสุมาลวตี" ให้ปากคำ "ดีเอสไอ" เพิ่มเติม ยืนยันคำพิพากษาศาลฎีกาเป็นที่ดินของ รฟท. ชัดเจน พร้อมส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ เร่งรัดเป็นคดีพิเศษ
วันนี้ (6 ต.ค.) เวลา 11.00 น. ที่กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ชั้น 8 ศูนย์ราชการฯ อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท หรือ "เจ๊แมว" อดีตผู้สมัคร สว. เดินทางเข้าพบ คณะพนักงานสืบสวนที่ 97/2568 คดีบุกรุกที่ดินเขากระโดง เพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมในฐานะพยาน
นางกุสุมาลวตี เปิดเผยก่อนเข้าพบคณะพนักงานสืบสวน ว่า ตนเคยยื่นเรื่องให้ดีเอสไอ รับเป็นคดีพิเศษ เพราะเห็นชัดเจนว่าเป็นการบุกรุกที่ดินสาธารณะ และได้ศึกษากรณีของคำพิพากษาศาลฎีกา ก็ยิ่งรู้สึกว่าเราต้องสู้ เพราะยืนยันชัดเจนว่าเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 100% พอศึกษาก็มีการกระทำผิดอย่างแน่นอน จึงอยากขอให้ประชาชนคนไทยช่วยกัน หากพบกระทำความผิด ทุจริตหรือกลโกง จะตะแบงว่าทรัพย์สินนั้นเป็นของคุณไม่ได้ ความยุติธรรมต้องมี คุณธรรมจริยธรรมต้องมี ซึ่งตนยื่นหนังสือให้กับสำนักงาน ป.ป.ช. และสภาผู้แทนราษฎร ไปเรียบร้อยแล้ว
นางกุสุมาลวตี เผยต่อว่า วันนี้ที่ดินพบที่มีความผิดชัดเจนแล้ว มีจำนวน 4 แปลง ว่าจะเป็นของนางกรุณา ชิดชอบ ซึ่งทาง ป.ป.ช. ได้มีการชี้มูลแล้ว อีกทั้งกรณีที่ดินนำไปทำเป็นสนามแข่งรถ สนามแข่งฟุตบอล และสิ่งปลูกสร้างอีกมากมาย รวมถึงบ้านพักของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีต รมว.คมนาคม รวมทั้งที่ดินที่ปรากฏชื่อของนายไชยชนก ชิดชอบ ทั้งหมดจะต้องคืนให้เป็นที่หลวง เพราะคำพิพากษาศาลฎีกาก็มีความชัดเจนแล้ว นอกจากนี้ เรื่องคดีฮั้ว สว. ตนมีเอกสารที่ได้รับมาจากคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวน คณะที่ 26 ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนว่าใครทำอะไรใน กกต. บ้าง
นางกุสุมาลวตี เผยด้วยว่า ตนมาชี้มูลว่าที่ดินแปลงไหนผิดบ้างและดีเอสไอก็ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว ตนมีหนังสือถึงผู้ว่าฯ รฟท. และ รมช.คมนาคม สมัยนั้นด้วย แม้คุณใช้อำนาจและตำแหน่งยืดเวลาได้ แต่คุณไม่สามารถพ้นความผิดได้ กฎหมายก็คือกฎหมาย ซึ่งขอให้ รฟท. บังคับคดีโดยไม่ต้องไปฟ้องใคร เพราะชัดเจนอยู่แล้วในคำพิพากษาศาลฎีกา แค่บังคับคดีแล้วเอาที่ดินหลวงกลับมาเป็นที่สาธารณะของการรถไฟฯ
นางกุสุมาลวตี กล่าวด้วยว่า ตนจะทำต่อไม่ว่าเรื่องรันเวย์เถื่อน , ที่ดินเขากระโดง หรือ ฮั้ว สว. ตนจะสู้จนจบ ต้องมีคนติดคุก ได้รับผิดจากการกระทำ มันไม่มีอะไรใหญ่กว่ากฎหมาย อย่างไรก็ตาม ตนหนักใจเรื่องการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม มีการย้ายเจ้าหน้าที่ มีการข่มขู่ข้าราชการ ที่ต้องฟังผู้บังคับบัญชา ขออย่ากลัว อะไรที่ไม่ถูกต้องก็ขอเจ้าหน้าที่อย่าไปกลัว
นางกุสุมาลวตี กล่าวถึงกรณีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ว่า ตนมั่นใจในตัวเจ้าหน้าที่ รักความยุติธรรม แต่ถ้ามีการแทรกแซง ข่มขู่ ตนมองว่าจิตสำนึกของข้าราชการทุกคน มันก็ผิดอย่างชัดเจน และตนก็จะเป็นกำลังใจให้ดีเอสไอ ขอให้ประชาชนเป็นพลังให้เจ้าหน้าที่ได้ทำหน้าที่ตามกฎหมาย
นางกุสุมาลวตี ปิดท้ายว่า ตนคิดว่าตอนนี้ดีเอสไอก็พยายามชงเรื่องเขากระโดงเป็นคดีพิเศษอยู่ แต่ก็ต้อง
เร่งรัด เเม้ดีเอสไอจะขวัญเสีย แต่เราทำเพื่อบ้านเมือง อย่าไปกลัว 1 เดือนต้องจบ