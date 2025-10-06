"เบน สมิท" ส่งทนายฟ้อง "โรม" อภิปรายเอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์ ยันปกป้องสิทธิ์ ไม่ได้ฟ้องปิดปากใคร

"เบน สมิท" มอบหมาย "ธนดล" ยื่นฟ้อง "รังสิมันต์ โรม" อภิปรายพาดพิงเอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์ ยันปกป้องสิทธิ์ ไม่ได้ฟ้องปิดปากใคร
เมื่อเวลา 09.30น.วันนี้ (6 ต.ค.) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ อดีตที่ปรึกษาด้านกฎหมายฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้รับมอบอำนาจจาก นายเบน สมิท (Benjamin Mauer berger) นักธุรกิจชาวต่างชาติ เดินทางมาเพื่อ ยื่นฟ้องคดี นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) ในข้อหาหมิ่นประมาท โดยการโฆษณา พร้อมทั้งฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งเป็นจำนวนเงิน 100 ล้านบาท
นายธนดล กล่าวว่า ในวันนี้ตนมายื่นฟ้องหมิ่นประมาทจากกรณีที่นายรังสิมันต์ จากกรณีที่
จากกรณีเมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมาโดยนายรังสิมันต์ อภิปรายในสภา กล่าวหานายเบนว่าเป็นแก๊งแสกมเมอร์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทำให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียง ซึ่งศาลมีคำสั่งประทับรัลฟ้องเรียบร้อยโดยจะนัดไต่สวนวันที่ 24 พฤศจิกายน
เมื่อถามว่าเรื่องนี้นายรังสิมันต์ได้ตั้งข้อสังเกตุว่ามาใช้ทีมทนายทีมเดียวกับ ร.อ.ธรรมนัส ตรงนี้จะเตรียมแก้ต่างยังไงบ้าง นายธนดล กล่าวว่า ทั้งร.อ.ธรรมนัสและนายเบนจามินรู้จักกันผ่านทางนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และเคยมีการลงทุนที่นครดูไบด้วย อีกทั้งตนยังได้รับมอบหมายให้ดูเรื่องข้อกฎหมายของนายเบนจามินเกี่ยวหับเรื่องธุรกิจ
เมื่อถามว่าไม่ได้กลัวที่สังคมจะมองว่ามาใช้ทีมทนายความของร.อ.ธรรมนัส จะทำให้สังคมมองในส่วนนี้ นายธนดล กล่าวว่า กฎหมายไม่ได้ห้ามในเรื่องการทำหน้าที่เป็นทนาย แต่ในเรื่องของความรู้สึกของพี่น้องประชาชนตรงนี้ตนไม่สามารถก้าวช่วงหรือห้ามความรู้สึกดังกล่าวได้ และตนยืนยันว่าตนทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
เมื่อถามว่าการฟ้องอาญา แต่สภามีเอกสิทธิ์คุ้มครองอยู่ มองเรื่องนี้อย่างไร นายธนดล กล่าวว่า ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 124 บอกไว้ว่าถ้าเป็นการประชุมรัฐภาแบบปิด เป็นเอกสิทธิ์คุ้มครองทั้งส.ส.และส.ว.แต่ถ้าเกิดถ่ายทอดออกไปให้แก่บุคคลที่ 3 ไม่ได้คุ้มครองตรงนั้น
เมื่อถามว่าเรื่องเงิน 100 ล้าน เกี่ยวกับค่าอะไรบ้าง นายธนดล กล่าวว่า นายเบนจามินทำธุรกิจทั้งในประเทศไทยและสิงคโปร์ค่อนข้างเยอะ และสิ่งที่นายรังสิมันต์ อภิปรายไปทำให้เกิดความเสียหายจนถูกตรวจสอบอย่างละเอียดที่ประเทศสิงคโปร์ แต่ก็ยังไม่พบความผิดทั้งในประเทศไทยและที่สิงคโปร์
นายธนดล กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ก่อนจะได้รับมอบอำนาจเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม มาเป็นทนายของนายเบนจามิน ตนก็ได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่เคยมีการต้องโทษในคดีต่าง ๆ และตนอยากเรียนให้ทราบว่า นายเบนจามินถูก กลต.ดำเนินคดีเมื่อปี 2564 แต่ตนไปตรวจสอลแล้วพบว่าเป็นคนละคนกันเพียงแต่มีชื่อคล้ายกันเท่านั้น
ผู้สื่อข่าวถามว่า ความสัมพันธ์ของนายเบนจามินกับสมเด็จ ฮุนเซน เป็นอย่างไรบ้าง นายธนดล กล่าวว่า นายเบนจามินกล่าวกับตนว่าเคยไปลงทุนที่กัมพูชาและชวนนักลงทุนไปลงทุนที่กัมพูชาจริง อีกทั้งเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลจริง แต่ไม่เคยเข้าร่วมประชุมและได้รับเงินเดือนจากรัฐบาลกัมพูชาเลย
เมื่อถามว่า ร.อ.ธรรมนัสมอบหมายให้เข้ามาเป็นทนายในคดีนี้โดยเฉพาะเลยไหม นายธนดล กล่างว่า ตนได้รับมอบหมายจากร.อ.ธรรมนัสให้ดูแลเรื่องกฎหมายให้กับนายเบนจามินอยู่แล้ว ไม่ใช่เฉพาะแค่คดีนี้ ซึ่งตนก็ทำหน้าที่ตามวิชาชีพของตนโดยยอมรับว่าอาจจะโดนทัวร์ลงด้วย แต่ตามที่นายรังสิมันต์อภิปรายไปนั้น ถ้าเกิดนายเบนจามินเป็นสแกมเมอร์ หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์จริง สามารถไปแจ้งความได้ทันที และตนจะออกจากทีมกฎหมายของนายเบนจามินอย่างแน่นอน
นายธนดล กล่าวอีกว่า ตนขอตั้งคำถามไปถึงนายรังสิมันต์อีกว่า ถ้าความจริงไม่เป็นตามที่อภิปรายไปจะรับผิดชอบกับชื่อเสียงของนายเบนจามิน
อย่างไร ก่อนหน้านี้นายรังสิมันต์ก็เคยอภิปรายเรื่องส.ว.ทรงเอ ที่เกี่ยวกับนายอุปกิต ปาจรียางกูร มาแล้วจนโดนฟ้องหมิ่นประมาทซึ่งศาลก็ยกฟ้อง รวมทั้งศาลก็ยกฟ้องนายอุปกิตด้วย ตนขอถามว่าใครจะออกมารับผิดชอบชื่อเสียงที่เสียไปของนายอุปกิต และจะให้ชื่อเสียงของนายเบนจามินเสียไปเพราะเรื่องนี้ด้วยหรือไม่
เมื่อถามว่าวันไต่สวนมูลฟ้อง นายเบนจามินจะเข้ามาไต่สวนหรือไม่ นายธนดล กล่าวว่า ตรงส่วนนี้ตนขอปรึกษากับทีมทนาย แต่ในเบื้องต้นจะเป็นตน และพยานบุคคล 2 ราย
เมื่อถามว่าบุคคลอีกคนที่ชื่อคล้ายนายเบนจามิน ร.อ.ธรรมนัส รู้จักหรือไม่ นายธนดลกล่าวว่า ทั้งตนและร.อ.ธรรมนัสไม่รู้จักบุคคลอีกคนที่ชื่อคล้ายเบนจามิน รวมถึงไม่ทราบด้วยว่าเจ้าตัวเป็นใครเพราะไม่ได้มีหน้าที่ไปสืบตรงส่วนนั้น
เมื่อถามว่าการออกมาฟ้องในครั้งนี้ สังคมอาจจะตั้งคำถามว่าเป็นการฟ้องเพื่อปกป้องสิทธิ์หรือปิดปากนายรังสิมันต์หรือไม่ นายธนดล กล่าวว่า นายรังสิมันต์จะพูดอะไรก็ได้เหมือนเดิม ตนยืนยันว่าไม่ได้ฟ้องปิดปาก แต่ถ้าพูดอะไรอย่าทำให้ผู้อื่นเสียหาย ซึ่งนายรังสิมันต์ก็ยอมรับว่าเอาข้อมูลมาจากนายทอม ไรท์ ตนขอถามกลับว่าถ้าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลปลอมจะรับผิดชอบได้ไหม จึงมีความจำเป็นที่ต้องมาฟ้องศาลเพื่อพิสูจน์ว่าเรื่องที่นายรังสิมันต์เป็นเรื่องจริง