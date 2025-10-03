“ ประธานศาลฎีกา แถลงนโยบายบริหารศาลยุติธรรม

“ ประธานศาลฎีกา แถลงนโยบายบริหารศาล ชู3เสาหลักยุติธรรม ‘คุณธรรมนำทาง สร้างศรัทธา พัฒนาคุณภาพ’ สู่แนวปฏิบัติ 15 ข้อ เลขาฯศาลยุติธรรม พร้อมนำนโยบายสู่การปฏิบัติทันที
เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (3 ต.ค.) “นายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์” ประธานศาลฎีกาคนที่ 51 แถลงนโยบายบริหารงานยึด 3 เสาหลักยุติธรรม ‘คุณธรรมนำทาง สร้างศรัทธา พัฒนาคุณภาพ’ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่ผู้พิพากษา ข้าราชการ และบุคลากรศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ประจำปี 2568-2569ร่วมพัฒนาองค์กรศาลยุติธรรมให้ยั่งยืน
หลักที่ 1 คุณธรรมนำทาง มุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่และดำรงตนโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมมีแนวปฏิบัติ 4 ข้อ
1.1 ส่งเสริมให้บุคลากรศาลยุติธรรมปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานแห่งคุณธรรม ประมวลจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันสังคมแห่งข้อมูลข่าวสารในโลกยุคดิจิทัล
1.2 สนับสนุนการทำงานเป็นทีม การปรึกษาคดีโดยระบบองค์คณะ การเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น การร่วมกันตัดสินใจและแก้ไขปัญหาจากข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน
1.3ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรศาลยุติธรรม เน้นการมีส่วนร่วมของผู้พิพากษา บุคลากรและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อำนวยความยุติธรรมด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นกลาง ปราศจากอคติ กล้าหาญ ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง รับผิดชอบต่อส่วนรวม และเป็นมิตรต่อผู้ที่มาติดต่อราชการศาลยุติธรรม
1.4 เสริมสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชน โดยประชาสัมพันธ์และดำเนินกิจกรรมสาธารณะ ทั้งในระดับเด็ก เยาวชน และทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กระบวนการทางศาล
ความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อลดข้อพิพาทในสังคม
หลักที่ 2 สร้างศรัทธา ยกระดับการอำนวยความยุติธรรมเพื่อความเชื่อมั่นศรัทธา มีแนวปฏิบัติ 5 ข้อ
2.1 มุ่งพัฒนาและสานต่อภารกิจการอำนวยความยุติธรรม ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพผู้เสียหาย ผู้ต้องหา โจทก์ จำเลย พยาน และผู้เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน ให้เป็นไปโดยถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค เป็นมาตรฐานเดียวกันภายใต้กรอบกฎหมาย หลักนิติธรรม ความเป็นธรรม กระบวนการอันชอบธรรม และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
2.2 การให้บริการประชาชน ให้บริการด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างสรรค์นวัตกรรมและวิธีการทำงานเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการประชาชน
2.3 สร้างสรรค์และพัฒนาระบบการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ให้มีความเข้มแข็ง คล่องตัวทันต่อสถานการณ์ เพื่อขับเคลื่อนภาพลักษณ์และภารกิจของศาลยุติธรรมอย่างเป็นระบบ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากรของศาลยุติธรรม ประชาชน และสังคม
2.4 พัฒนาระบบกลั่นกรองเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และจัดให้มีความคุ้มครองแก่ผู้ถูกร้องเรียนซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยชอบและสุจริตเพื่อเป็นหลักประกันแห่งความเป็นธรรม
2.5ส่งเสริมและสนับสนุนการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
หลักที่ 3 พัฒนาคุณภาพทุกมิติให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในสังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร มีแนวปฏิบัติ 6 ข้อ
3.1 รักษาและส่งเสริมมาตรฐานคำพิพากษา-คำสั่งให้มีเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยที่ชัดเจน ครบถ้วนตรงประเด็น ถูกต้องตามกฎหมาย ตามแนวทางที่ดำเนินการมาแล้ว รวบรวมคำพิพากษาศาลสูงและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ
3.2 พัฒนาระบบการสอบเข้ารับราชการ การโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินผลปฏิบัติราชการและการดำเนินการทางวินัยให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบคุณธรรม
3.3ส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากรและครอบครัว โดยจัดกิจกรรมลดความเสี่ยงและป้องกันปัญหา
ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต ให้มีสวัสดิการและความช่วยเหลือที่เหมาะสมสำหรับบุคลากรและครอบครัวข้าราชการบำนาญ จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเพื่อการติดต่อประสานงานที่เข้าถึงง่าย
3.4พัฒนาบุคลากรโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาทักษะความรู้ ความคิดเชิงวิเคราะห์ในหลากหลายมิติเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ เสริมสร้างสมดุลของความฉลาดทางสติปัญญา ทางอารมณ์ ทางสังคม การริเริ่มสร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับความฉลาดทางศีลธรรม
3.5 พัฒนาระบบงานธุรการให้มีความคล่องตัว ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็นสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมปลอดภัยและสร้างสรรค์
3.6 ส่งเสริมให้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน และสภาพแวดล้อมที่ดี สำหรับบุคลากรศาลยุติธรรม และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
โดยศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นทั่วประเทศกว่า 280 ศาล ได้รับชมการแถลงนโยบายประธานศาลฎีกาผ่านระบบออนไลน์ E-Book
ทั้งนี้ ภายหลังรับฟังนโยบายประธานศาลฎีกาแล้ว “นายธีรทัย เจริญวงศ์” เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม ผู้อำนวยการสำนักและกองต่างๆ ในส่วนกลาง ได้ร่วมประชุมวางแผนงานอันจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับการอำนวยความยุติธรรม รวมทั้งการสร้างสรรค์และพัฒนาโครงการ กิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ และความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม ตามแนวนโยบายประธานศาลฎีกา “คุณธรรมนำทาง สร้างศรัทธา พัฒนาคุณภาพ”