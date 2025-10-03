ครบ 23 ปี "ดีเอสไอ" เร่งรัดคดีค้างเก่า ยัน "เขากระโดง-ฮั้ว สว." เดินหน้าต่อ

MGR Online - "อธิบดีดีเอสไอ" รับมอบนโยบายปราบอาชญากรรมออนไลน์ แย้ม "ฮั้ว สว." มีหลักฐานระดับหนึ่งแม้ถูกตั้งคำถามจุดเริ่มต้นสืบสวน คดี "เขากระโดง" อยู่ระหว่างสืบสวน
วันนี้ (3 ต.ค.) ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ ครบรอบปีที่ 23 โดยมี พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงยุติธรรม (รมว.ยธ.) พร้อม นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมสักการะพระพุทธวิชัยอภัยมารนิราศและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมสอบสวนคดีพิเศษ ทั้งนี้ มีผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม อดีตผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ หน่วยงานราชการ และเอกชนเข้าร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินมอบให้กองทุนสวัสดิการกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่
โดยในพิธีปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต กองปฏิบัติการพิเศษ เรียกจัดแถวกำลังพล และ ผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษประกาศคำมั่นสัญญาค่านิยมร่วมและวัฒนธรรม องค์การของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อม กล่าวปฏิญาณตน "ข้าราชการ DSI ไร้ทุจริต"
ด้าน พ.ต.ต.ยุทธนา เปิดเผยว่า ได้รับมอบนโยบายของรัฐบาล และ รมว.ยุติธรรม ไว้ 6 ประการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับดีเอสไอก็จะเน้นไปในเรื่องของการพนันออนไลน์ อาชญากรรมทางออนไลน์ และการพนันทุกรูปแบบ รวมทั้ง เรื่องยาเสพติด ส่วนคดีอื่นก็จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สำหรับการสอบสวนคดีพิเศษเรื่องหักหัวคิวแรงงานกัมพูชานั้น ยืนยันว่าจะมีการดำเนินการต่อในทุกเรื่อง และหากมีความคืบหน้าก็จะมีการให้ข้อมูลอีกครั้ง
พ.ต.ต.ยุทธนา เผยว่า ส่วนคดีบุกรุกที่ดินเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ ตอนนี้ดีเอสไอยังคงดำเนินการอยู่ในชั้นสืบสวนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนและยังไม่ได้รับเป็นคดีพิเศษ จึงยังไม่มีการสอบพยานรายใด สำหรับการตรวจสอบจะใช้เวลาเพียงใดหรือจะเป็นส่งข้อมูลต่อให้ ป.ป.ช. ดำเนินการหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับว่า ถ้าได้ข้อเท็จจริง หากข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนแล้ว ดีเอสไอจะพิจารณาในขั้นตอนต่อไป เช่นเดียวกับคดีฮั้ว สว. ก็ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
เมื่อถามว่าคดีฮั้ว สว. "อั้งยี่-ฟอกเงิน" ซึ่ง นายศุภชัย ใจสมุทร เลขานุการ รมว.ยุติธรรม ในฐานะโฆษกกระทรวงยุติธรรม ฝ่ายการเมือง ตั้งคำถามถึงดีเอสไอว่าเริ่มต้นสืบสวนสอบสวนคดีนี้ถูกต้องหรือไม่ พ.ต.ต.ยุทธนา ระบุว่า เรื่องนี้ดีเอสไอมีพยานหลักฐานในระดับหนึ่งแล้ว แต่ต้องมีการประชุมร่วมกับพนักงานอัยการในสัปดาห์หน้า ยังไม่สามารถตอบอะไรได้