ปอศ.ลุยจับร้านขายนาฬิกาก๊อบแบรนด์หรูกลางกรุง รวมมูลค่าเสียหาย 50 ล้าน

ตำรวจเศรษฐกิจลุยจับร้านจำหน่ายนาฬิกาปลอมแบรนด์หรูกลางกรุง ยึดของกลางกว่า 800 เรือน รวมมูลค่าเสียหาย 50 ล้านบาท
วันนี้ ( 3 ต.ค.) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.ภูวเดช จุลกะเสวี ผกก.1 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม น.ส.จิรัฏฐ์ อายุ 45 ปี , นายชาตรี อายุ 48 ปี และ นายมนัสพันธ์ อายุ 53 ปี พร้อมของกลาง นาฬิกาปลอมเครื่องหมายการค้าแบรนด์หรูต่าง ๆ อาทิ TAG Heuer, Patek Philippe, Rolex และ ยี่ห้ออื่น ๆ รวมกว่า 809 เรือน ภายหลังเข้าตรวจสอบร้านจำหน่ายนาฬิกา 3 แห่ง ในตลาดชื่อดังย่านสัมพันธวงศ์ กทม.
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สืบทราบว่า ปัจจุบันมีการลักลอบนำนาฬิกาปลอมแบรนด์หรูยี่ห้อต่าง ๆ เกรดท๊อปมิลเลอร์ หรือ เกรดพรีเมี่ยมที่ทำเหมือนของจริง มาวางจำหน่ายผ่านช่องทางซื้อขายแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างโจ่งครึ่ม จึงจัดกำลังลงพื้นที่สืบหาเบาะแส กระทั่งทราบสถานที่จัดเก็บสินค้า เป็นร้านจำหน่ายนาฬิกาหรูตั้งอยู่ในอาคารตลาดแห่งหนึ่งย่านสัมพันธวงศ์ จึงรวบรวมหลักฐานขออำนาจศาลเข้าตรวจค้น จนนำมาสู่การจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย ที่แสดงตัวเป็นเจ้าของร้าน พร้อมตรวจยึดของกลางดังกล่าว ซึ่งจากการประเมินพบมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณ 50 ล้านบาท
สอบสวนผู้ต้องหาทั้ง 3 รายให้การรับสารภาพว่าลักลอบจำหน่ายนาฬิกาปลอมแบรนด์หรูจริง โดยทำมานานหลายปี ซึ่งนาฬิกาส่วนใหญ่ที่ตนนำมาจำหน่ายจะอยู่มี่ราคาเรือนละประมาณ 2-3 หมื่นบาท ซึ่งมีราคาถูกกว่านาฬิหรูของแท้หลายเท่าตัว เบื้องต้นแจ้งข้อหา “มีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น” ก่อนนำส่ง กก.1 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป