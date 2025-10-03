"รองเต่า"สั่งเร่งตามทรัพย์สินคนใกล้ชิด"ทิดอลงกต" อีกนับพันล้านคืนวัดพระบาทน้ำพุ

รอง ผบช.ก.เผยคดี "ทิดอลงกต" คืบหน้าไปมาก สั่งเร่งตามทรัพย์สินคนใกล้ชิดอีกนับพันล้านคืนวัดพระบาทน้ำพุ นัดประชุมชุดคลี่คลายคดีหารือสัปดาห์หน้า
วันนี้ ( 3 ต.ค.) ที่ กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. กล่าวถึงความคืบหน้าคดีวัดพระบาทน้ำพุ ว่า ก่อนหน้านี้มีการประชุมคดีไป 2 รอบ ทราบว่ามีคืบหน้าไปพอสมควร การดำเนินการตอนนี้อยู่ระหว่างไล่ตรวจสอบเส้นเงิน และ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน มีความชัดเจนขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งในวันพุธหน้าที่จะถึงนี้ก็จะมีการนัดประชุมหารือกันอีกครั้ง
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวต่อว่า ส่วนทิศทางคดีตอนนี้เป็นไปในทางที่ดี ทรัพย์สินของวัดส่วนใหญ่เริ่มทยอยได้คืนกลับมาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะที่ดินบางแปลงของวัดที่อยู่ในส่วนของ 4 พันไร่ เราจะตามเอากลับคืนมาให้หมด ส่วนเงินและทรัพย์สินอื่น ๆ ของวัด ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบให้แน่ชัดว่ารั่วไหลไปที่ใดบ้าง เพราะเท่าที่ทราบเงินหรือทรัพย์สินต่าง ๆของวัดไม่ได้อยู่ที่ทิดอลงกตเพียงคนเดียว ซึ่งต้องยอมรับว่าเยอะพอสมควร ส่วนใหญ่เป็นที่ดินรวมมูลค่าเกือบพันล้านบาท