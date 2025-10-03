"พล.ต.ท.รุทธพล" ยังไม่ได้รับรายงานพิจารณาอภัยโทษ "ทักษิณ" - ปลัด ยธ. แจงให้เป็นตามกฎหมาย ป.วิอาญาฯ

MGR Online - รมว.ยุติธรรม เผย ยังไม่ได้รับรายงานคณะกรรมการพิจารณาอภัยโทษ "ทักษิณ" ด้าน ปลัด ยธ. ยันยึดตามกฎหมาย ป.วิอาญาฯ แต่ดูรายละเอียดประกอบ
วันนี้ (3 ต.ค.) ณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงยุติธรรม (รมว.ยธ.) เปิดเผยความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อกฎหมายเรื่อง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้มีการยื่นทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษครั้งที่ 2 ก่อนยื่นเรื่องกลับไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ว่า ตนจะขอกลับไปดูรายงานของปลัดกระทรวงยุติธรรมอีกครั้ง เพราะวานนี้ (2 ต.ค.) ได้มีการพูดคุยกันที่กระทรวงฯ ไปบ้างแล้ว ซึ่งผลรายงานของคณะกรรมการยังไม่ได้ส่งมาถึงตนแต่อย่างใด
ด้าน นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม เผยว่า คณะกรรมการยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ส่วน นายทักษิณ สามารถยื่นทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษครั้งที่ 2 ได้หรือไม่ เพราะก่อนหน้านี้ในปี พ.ศ. 2566 นายทักษิณ เคยยื่นทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายไปแล้วนั้น ขอให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477 หรือ ป.วิอาญาฯ และกำลังพิจารณากันอยู่ โดยยึดข้อกฎหมายทั้งหมดเลย
เมื่อถามว่า นายทักษิณ เคยมีการยื่นถวายฎีกาฯ ขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายไปเมื่อปี 2566 แต่ตอนนี้ปี 2568 ถือว่าพ้น 2 ปี จึงสามารถยื่นขอทูลเกล้าฯ ได้ใช่หรือไม่ นางพงษ์สวาท ระบุว่า ใช่ค่ะ เพราะถ้าดูเวลาก็เกินแล้ว แต่ว่าต้องดูรายละเอียดอย่างอื่นประกอบด้วย
เมื่อถามว่า รมว.ยุติธรรม มีกำหนดระยะเวลา 3 วัน (สิ้นสุดวันที่ 6 ต.ค.) ให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษนั้น ปลัดกระทรวงยุติธรรม ระบุว่า วันนี้ก็จะมีการพิจารณากันอีกครั้ง ว่าจะมีผลอย่างไร
ต่อข้อถามถึงขั้นตอนว่าหากคณะกรรมการดูเรื่องข้อกฎหมายเสร็จสิ้นแล้วก็จะต้องส่งสรุปผลรายงานให้ รมว.ยุติธรรม มีความเห็นใช่หรือไม่ นางพงษ์สวาท ยืนยันว่า ใช่ เพราะ รมว.ยุติธรรม จะเป็นผู้เสนอกลับขึ้นไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)
ส่วนเมื่อถามต่อว่าความคิดเห็นของ รมว.ยุติธรรมจะเป็นในลักษณะว่า “โทษทัณฑ์เห็นควรเหมาะสมแล้ว” หรือ “ไม่เห็นควรอภัยโทษ” นั้นอย่างไร ปลัดกระทรวงยุติธรรม แจงว่า รมว.ยุติธรรมจะเป็นผู้พิจารณาอีกที แต่คณะกรรมการที่ดูข้อกฎหมายจะเป็นคนให้ข้อมูลประกอบ และรมว.ยุติธรรมจะเป็นผู้พิจารณาอีกครั้ง จึงจะมีการนำเสนอไปตามขั้นตอนปกติต่อไป