เทศบาลนครปากเกร็ด แถลงข่าวประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ ประจำปี 2568 พร้อมเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำ

วันที่ 3 ตุลาคม 2568 ที่เทศบาลนครปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมกันแถลงข่าวกำหนดการจัดงานประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ ประจำปี 2568 ในระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2568 โดยจะมีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ (บริเวณท่าเทียบเรือวัดบางจาก, ท่าเทียบเรือวัชรีวงศ์, ท่าเทียบเรือวัดตำหนักเหนือ, ท่าเทียบเรือวัดเกาะพญาเจ่ง, ท่าเทียบเรือวัดปรมัยยิกาวาส วรวิหาร, ท่าเทียบเรือวัดสนามเหนือ) และเปิดให้รับชมเรือรับบิณฑบาตตกแต่งสวยงามจากชุมชนในอำเภอปากเกร็ด, ขบวนแห่อัญเชิญพระพุทธรูปไม้แกะสลักเปิดโลก, การแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาของงานประเพณีกวาดพระสงฆ์ทางเรือ, สาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน การออกร้าน จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน อาหารพื้นบ้าน รวมถึงการแสดงวัฒนธรรมไทยมอญ, การแสดงรำสไบมอญ และการแสดงจากคณะลิเกชื่อดัง ณ บริเวณท่าน้ำปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
โดยงานประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ หรือการตักบาตรทางน้ำ เป็นการทำบุญปวารณาออกพรรษาในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ในสมัยอดีตถือว่าเป็นการทำบุญที่สำคัญ รองลงมาจากการทำบุญญสงกรานต์ โดยชาวรามัญหรือชาวมอญ เชื่อว่าวันนี้เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ลงมายังโลกมนุษย์ จึงมีการตักบาตรที่ริมน้ำหน้าวัดสำคัญของชุมชนชนชาวมอญ เรียกว่า "ตักบาตรพระร้อย" หรือ "ตักบาตรทางเรือ" เนื่องจากวันนี้จะมีพระสงฆ์จากวัดต่างๆ มารับบิณฑบาตตั้งแต่เช้าจากชาวบ้านที่รอเตรียมใส่บาตรอยู่ทั้งสองฟากฝั่งแม่น้ำ โดยเรือแต่ละลำจะตกแต่งสวยงาม และจะมีเหล่าฝีพาย และร้องรำทำเพลงสนุกสนานครึกครื้น ทำให้การตักบาตรทางน้ำมีสีสัน สนุกสนาน มีการให้จังหวะประกอบในการกำกับจังหวะการพายเรือตามแบบมอญดั้งเดิม ซึ่งประเพณีดังกล่าวจะหาชมได้ยากยิ่งในปัจจุบัน
นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด กล่าวว่า เทศบาลนครปากเกร็ด ได้จัดงานประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยเชื้อสายรามัญไว้ ให้อยู่คู่ชาวปากเกร็ดและชาวไทยสืบต่อไป โดยประสานความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงาน และวัดต่างๆ ในเขตอำเภอปากเกร็ด ซึ่งในปีนี้มีเรือรับบิณฑบาตตกแต่งสวยงามมาจากชุมชนในอำเภอปากเกร็ด จำนวน 33 ลำ โดยทางเทศบาลนครปากเกร็ด ได้เตรียมความพร้อมสำหรับและดูแลความปลอดภัยบริเวณท่าเรือต่างๆ ซึ่งบางจุดอาจจะมีการทำเขื่อนอยู่ แต่เราได้จัดเตรียมสถานที่ไว้รองรับประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ ที่จัดขึ้นในทุกๆปีอยู่แล้ว ขอเชิญพี่น้องชาวอำเภอปากเกร็ด และใกล้เคียง ทั้งกรุงเทพและปริมณฑล มาร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยเชื้อสายรามัญไว้ ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2568 ณ บริเวณท่าน้ำปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี