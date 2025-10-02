รวบหนุ่มขี่จยย.ไล่ถีบกระจกรถ อ้างเครียดมีปมในอดีต-ประวัติรักษาจิตเวช โดนแจ้งข้อหาอ่วม

ตำรวจคุมตัวหนุ่ม ขี่ จยย.ไล่ถีบกระจกรถบนถนนวิภาวดีรังสิต สอบปากคำ สารภาพเครียดสะสมถูกรถใหญ่เบียดในอดีต และมีประวัติการรักษาอาการทางจิตเวช โดนแจ้ง 4 ข้อหา
จากกรณีตามที่ได้ปรากฏข้อความและคลิปเหตุการณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda ADV 150 สีดำ หมายเลขทะเบียน 3 ชฎ 2688 กรุงเทพมหานคร ก่อเหตุใช้เท้าถีบและตบกระจกรถยนต์ผู้อื่นที่สัญจรบนถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้า บริเวณก่อนถึงท่าอากาศยานดอนเมือง ทำให้เกิดความเสียหายแก่รถยนต์หลายคันนั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (2 ต.ค.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ดํารงศักดิ์ สว่างงาม ผบก.จร. พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.2 ได้สั่งการให้ตำรวจสน.ดอนเมือง และตำรวจจราจรกลาง ติดตามตรวจสอบผู้ก่อเหตุดังกล่าว จากการสืบสวนทราบว่า ผู้ก่อเหตุดังกล่าวคือ นายณัฐพงษ์ สงวนนามสกุล อายุ 33 ปี ได้ควบคุมตัวมาพบพนักงานสอบสวน สน.ดอนเมือง และพนักงานสอบสวนศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. เพื่อสอบสวนกรณีดังกล่าว
จากการสอบถามผู้ต้องหาให้การว่า มีความเครียดสะสมจากการถูกเบียดโดยรถยนต์ขนาดใหญ่ในอดีต และมีประวัติการรักษาอาการทางจิตเวชที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โดยต้องรับประทานยาต่อเนื่อง และมีกำหนดนัดพบแพทย์เพื่อติดตามอาการในวันที่ 6 ต.ค.นี้
เบื้องต้น พนักงานสอบสวน สน.ดอนเมือง แจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 ประกอบมาตรา 359 (3) ในส่วน สน.วิภาวดี แจ้งข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 ได้แก่ 1. ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร มาตรา 43 (3) โทษปรับไม่เกิน 4,000 บาท 2.ขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน มาตรา 43 (4) โทษปรับไม่เกิน 4,000 บาท 3.ขับรถคร่อมหรือทับเส้นหรือแนวแบ่งช่องเดินรถ มาตรา 43 (6) โทษปรับไม่เกิน 4,000 บาท 4.ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น มาตรา 43 (8) โทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000 – 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไกล่เกลี่ยในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ ผู้ต้องหาและผู้เสียหายตกลงชดใช้ค่าเสียหายกันได้ ผู้เสียหายไม่ติดใจดำเนินคดีต่อ และได้ถอนคำร้องทุกข์ ส่วนความผิดตาม พ.ร.บ.จราจร พนักงานสอบสวน สน.วิภาวดี จะส่งตัวผู้ต้องหายื่นฟ้องต่อศาลแขวงดอนเมืองในข้อหา ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น และดำเนินการเปรียบเทียบปรับในความผิดอื่นตามสมควรต่อไป