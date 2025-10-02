ปอศ.รวบม้าตัวแม่เครือข่ายแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ พบเงินหมุนเวียนกว่า 5 พันล้าน

ตำรวจ ปอศ.รวบม้าตัวแม่เครือข่ายฟอกเงินให้แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ พบเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 5,000 ล้านบาท
วันนี้ (2 ต.ค.)พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. สั่งการพล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. พ.ต.อ.ธีรภาส ยั่งยืน ผกก.3 บก.ปอศ. พ.ต.ท.วรพจน์ ลลิตจิรกุล สว. กก.3 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม น.ส.วิมล อายุ 55 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 1817/2567 ลงวันที่ 25 เม.ย.67 ข้อหา "ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จฯ , เปิด หรือ ยินยอมให้บุคคคลอื่น ใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ บัญชีอิเล็กทรอนิกส์ของตนเพื่อนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี , สมคบกันกระทำความผิดร้ายแรงอันเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ,มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ" และหมายจับศาลอาญา ที่ 1377/2568 ลงวันที่ 26 ก.พ.68 ข้อหา “สมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน" ได้บริเวณริมถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ น.ส.วิมล ผู้ต้องหา ได้เปิดบัญชีม้าให้กับชาวต่างชาติและมีส่วนร่วมในการฟอกเงินของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งมีเงินหมุนเวียนในกลุ่มคนร้ายกว่า 5,000 ล้านบาท ต่อมาทราบว่าเจ้าตัวถูกคุมขังที่เรือนจำทัณฑสถานหญิงกลาง ในข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมฯ” มูลค่าความเสียหายเกือบ 9 ล้านบาทและได้พ้นโทษในคดีดังกล่าว จึงนำกำลังจับกุมตัวขณะเดินอยู่ที่บริเวณริมถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า เมื่อประมาณปี 66 ได้รู้จักหญิงสาวคนหนึ่งไม่ทราบชื่อชักชวนให้เปิดบัญชีธนาคารให้ โดยอ้างว่าจะชวนไปค้าขายออนไลน์ ต่อมาเมื่อเปิดบัญชีธนาคารให้หญิงคนดังกล่าวแล้ว กลับติดต่อไม่ได้ จนกระทั่งมาถูกจับดำเนินคดี จึงนำตัวส่ง พนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอศ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป