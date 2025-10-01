ถนนทรุดหน้าการไฟฟ้ายานานาวา ปิดการจราจร 2 ช่อง จนท.อยู่ระหว่างตรวจสอบแก้ไข

เกิดเหตุถนนทรุดบริเวณหน้าการไฟฟ้ายานานาวา ปิดการจราจรแล้ว 2 ช่อง ผอ.เขตบางคอแหลมพร้อมหน่วยงานเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่อยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุ วางแนวทางแก้ไข
วันนี้ (1 ต.ค.) มีรายงานว่า นางสาวอรชา มุ้ยเสมา ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม พร้อมด้วย นายวัชรพงศ์ ธนพงศ์เดชสกุล และนายวัลลภ อ้นรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุบริเวณหน้าการไฟฟ้าเขตยานนาวา ถ.เจริญกรุง แขวงและเขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ พบว่า จุดที่เกิดการทรุดตัวเป็นโพรงดินใต้พื้นถนนคอนกรีต ลึกประมาณ 1-2 เมตร ถนนเกิดการแอ่นตัว พื้นที่เกิดเหตุมีความยาวประมาณ 26 เมตร ความกว้างประมาณ 9 เมตร มีกำแพงรั้วของเอกชนได้รับความเสียหาย ยาวประมาณ 20 เมตร และต้องปิดการจราจรบริเวณด้านหน้าการไฟฟ้าเขตยานนาวา 2 ช่องจราจร
ทั้งนี้สำนักงานเขตบางคอแหลม ได้ดำเนินการประสานการไฟฟ้าเขตยานนาวา เพื่อเข้าตรวจสอบสาเหตุการทรุดตัว เนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในโครงการก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง และสำนักงานเขตบางคอแหลมได้ดำเนินการปิดกั้นพื้นที่บริเวณที่ถนนทรุดตัว และห้ามรถโดยสารประจำทางจอดในพื้นที่ใกล้เคียง
อีกทั้งได้ประสานสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการบล็อกกั้นแนวท่อระบายน้ำ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อป้องกันน้ำไหลไปยังพื้นที่ทรุดตัวของถนนเพิ่มเติม และอยู่ระหว่างการประสานบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร การไฟฟ้าเขตยานนาวา การประปานครหลวง เพื่อวางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินการแก้ไขต่อไป