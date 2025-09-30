หนุ่มน้อยใจแฟน ราดน้ำมันจุดไฟเผาตัวเอง บาดเจ็บสาหัส

หนุ่มวัย 21 ปี น้อยใจแฟน ราดน้ำมันจุดไฟเผาตัวเองกลางป้ายรถเมล์ หน้ากรมพัฒนาที่ดิน ร่างกายถูกแผลไฟไหม้ทั้งตัวอาการสาหัส
วันนี้ (30 ก.ย.) เมื่อเวลาประมาณ 11.19 น.ที่ผ่านมา มูลนิธิร่วมกตัญญูแจ้งเหตุว่า มีชายขับรถมาจอดก่อนจุดไฟเผาตัวเอง ได้รับบาดเจ็บสาหัส บริเวณฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลเปาโลเกษตร จึงเดินทางไปตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุ ซึ่งอยู่บริเวณหลังป้ายรถเมล์บริเวณหน้ากรมพัฒนาที่ดิน หรือบริเวณ BTS เสนานิคม พบคราบสารเคมีดับเพลิงจำนวนมากอยู่ที่ริมทางเท้าหลังป้ายรถเมล์ หน้ากรมพัฒนาที่ดิน และยังพบถังน้ำมันเชื้อเพลิงสีเหลืองความจุประมาณ 6 ลิตร กับไฟแช็คสีเหลืองตกอยู่
จากการสอบถามนายเมี่ยง อายุ 50 ปี ไรเดอร์ที่เห็นเหตุการณ์ เปิดเผยว่า ตนจอดรถจักรยานยนต์อยู่บริเวณ ใกล้จุดเกิดเหตุเพื่อรอรับออเดอร์ แล้วจู่ๆ ก็มีนักศึกษาหญิง 2 คนวิ่งร้องไห้มา ด้วยอาการตื่นตระหนกตกใจ นักศึกษาทั้ง 2 คนบอกว่า เห็นชายคนดังกล่าวนั่งอยู่บริเวณด้านหลังป้ายรถเมล์ ก่อนจะราดน้ำมันใส่ตัว และใช้ไฟแช็คจุดไฟเผาตัวเองบริเวณเสื้อที่ใส่ จากนั้นไฟก็ลุกท่วมตัว และชายคนดังกล่าวก็วิ่งปรี่เข้าหานักศึกษา ทำให้ตกใจวิ่งมาทางตนเอง จังหวะนั้นตนหันไปดู ก็พบว่าชายคนดังกล่าวไฟลุกทั่วตัวแล้วและวิ่งไปกลางถนนและร้องด้วยความเจ็บปวด ก่อนจะวิ่งชนรถจักรยานยนต์แล้วล้มลง
ส่วนตัวก็ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไร และไม่เคยเห็นผู้บาดเจ็บมาก่อน ซึ่งตนเองก็ตกใจกลัวเป็นอย่างมาก เพราะไม่เคยเจอเหตุการณ์เช่นนี้ อย่างกับในหนัง ทำให้จึงทำอะไรไม่ถูก ส่วนนักศึกษาผู้หญิง 2 คน นั้นก็ตกใจเช่นกัน ไม่กล้าแม้จะเดินผ่านจุดเกิดเหตุ ตนเองจึงต้องเป็นคนไปส่งทั้งคู่ที่มหาวิทยาลัย
ขณะที่ นาย วี อายุ 47 ปี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เข้าไปช่วย บอกว่า ตนเห็นตอนที่ชายคนดังกล่าวไฟลุกท่วมตัวแล้ว ตนเองได้ถังดับเพลิงจากร้านค้าที่อยู่ด้านข้างจึงรีบนำไปฉีดใส่ผู้บาดเจ็บ หลังไฟดับผู้บาดเจ็บยังมีชีพจร ขยับร่างกายได้เล็กน้อย แต่ก็ไม่ได้พูดอะไร สภาพร่างกายเต็มไปด้วยแผลไฟไหม้ทั่วตัว เสื้อผ้าไหม้เกือบหมด เหลือเพียงเศษกางเกงยีนส์ขาขาวที่ไหม้จนกลายเป็นขาสั้น จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งโรงพยาบาล
ทั้งนี้ตนเองได้ยินจากชาวบ้านในพื้นที่ว่า ก่อนที่ผู้บาดเจ็บจะจุดไฟเผาตัวเองได้โทรศัพท์คุยกับใครบางคนและน่าจะมีอาการเครียดจึงตัดสินใจก่อเหตุดังกล่าว
ด้าน พ.ต.อ.มารุต สุดหนองบัว ผกก.สน.พหลโยธิน เปิดเผยว่า ผู้บาดเจ็บเป็นชายวัยรุ่นอายุ 21 ปี ตอนที่เจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจ และกู้ภัยไปถึงผู้บาดเจ็บยังสามารถขยับร่างกายได้อยู่ แต่มีอาการบาดเจ็บสาหัสผิวหนังถูกไฟไหม้อย่างรุนแรง และยังคงไม่ได้สติ ส่วนปมสาเหตุ จากการสอบถามครอบครัว คาดว่าชายคนดังกล่าวน่าจะมีปัญหากับแฟน ทำให้เกิดอาการน้อยใจ ส่วนรายละเอียดยังอยู่ระหว่างรอสอบปากคำครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด รวมถึงหากผู้บาดเจ็บอาการดีขึ้นมากพอจะให้ปากคำได้ ก็ต้องมีการสอบปากคำผู้บาดเจ็บอีกครั้ง